PHOTOS. « Paname », 14 étoiles et Tour Eiffel : le Stade Français présente ses nouveaux maillots
Tour Eiffel sur le torse, Paname dans le cou, 14 étoiles au dos : le nouveau maillot du Stade Français 2025/2026 raconte l’histoire d’un club qui vise à redevenir champion. Crédit image : X/Stade Français
Le Stade Français dévoile ses nouveaux maillots 2025/2026 : rose mythique à domicile, bleu aux éclairs rouges à l’extérieur, Tour Eiffel géante, devise forte et clin d’œil à Paname.

Du rose, du bleu, des éclairs et… Paname

On ne change pas les habitudes. Le Stade Français Paris a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2025/2026, et une chose est sûre : le club de la capitale n’a pas perdu son flair pour l’esthétique symbolique.

Comme le veut la tradition, les Parisiens joueront à domicile en rose. Un rose vif, assumé, traversé par les trois célèbres éclairs, véritables marqueurs identitaires du club. Pour les déplacements, place à un bleu profond, dynamité par des éclairs rouges.

Le clin d'œil à l’histoire du club est évident, mais ce qui saute aux yeux, c’est ce motif de Tour Eiffel omniprésent : sur la face avant, elle s’entrelace avec les éclairs, et au dos, elle s’impose en silhouette sur toute la hauteur du maillot.

Un maillot qui parle aux supporters

À l’intérieur du col, les joueurs découvriront une inscription forte : « Ton destin, être champion ». Une devise qui résonne comme un rappel quotidien de l’objectif du club.

Autre détail soigné, au dos du col figure le mot Paname, en hommage à l’identité populaire du club, accompagné de 14 étoiles dorées, symbolisant les titres de champion de France depuis… 1883.

Crédit image X/@SFParisRugby

Ce lancement intervient dans un contexte de renouveau pour le club, qui a récemment annoncé son partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, nouveau sponsor majeur. Un signal fort d’ouverture à l’international et d’ambition retrouvée pour les Parisiens.

Avec ce maillot, le Stade Français ne fait pas que défiler : il annonce la couleur. Celle d’un club qui veut à nouveau briller, sur et en dehors du terrain.

  • P243151
    20198 points
  • il y a 2 heures

Le maillot extérieur est plus beau que le domicile qui pour est très moche

  • il y a 2 heures

