PHOTOS. « Paname », 14 étoiles et Tour Eiffel : le Stade Français présente ses nouveaux maillots

Du rose, du bleu, des éclairs et… Paname
On ne change pas les habitudes. Le Stade Français Paris a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2025/2026, et une chose est sûre : le club de la capitale n’a pas perdu son flair pour l’esthétique symbolique.
Comme le veut la tradition, les Parisiens joueront à domicile en rose. Un rose vif, assumé, traversé par les trois célèbres éclairs, véritables marqueurs identitaires du club. Pour les déplacements, place à un bleu profond, dynamité par des éclairs rouges.
Le clin d'œil à l’histoire du club est évident, mais ce qui saute aux yeux, c’est ce motif de Tour Eiffel omniprésent : sur la face avant, elle s’entrelace avec les éclairs, et au dos, elle s’impose en silhouette sur toute la hauteur du maillot.
Un maillot qui parle aux supporters
À l’intérieur du col, les joueurs découvriront une inscription forte : « Ton destin, être champion ». Une devise qui résonne comme un rappel quotidien de l’objectif du club.
Autre détail soigné, au dos du col figure le mot Paname, en hommage à l’identité populaire du club, accompagné de 14 étoiles dorées, symbolisant les titres de champion de France depuis… 1883.
Crédit image X/@SFParisRugby
Ce lancement intervient dans un contexte de renouveau pour le club, qui a récemment annoncé son partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, nouveau sponsor majeur. Un signal fort d’ouverture à l’international et d’ambition retrouvée pour les Parisiens.
Avec ce maillot, le Stade Français ne fait pas que défiler : il annonce la couleur. Celle d’un club qui veut à nouveau briller, sur et en dehors du terrain.
P243151
Le maillot extérieur est plus beau que le domicile qui pour est très moche
Erèbe
Je n’ai jamais compris ce choix du rose après la période guazzini
En plus, aucune formation de l'élite n’evolue en bleu et rouge !!
C’etait le bail parfait
P243151
De plus c’est leur vrais couleurs à ce club
Jacques-Tati-en-EDF
C'est un ex-journaliste qui les a dessiné ?
Hugo
Ridicule les 14 étoiles. Si certains clubs faisaient ça, on ne verrait que des étoiles sur le maillot.
AKA
D'autant plus que 8 datent de Matusalem ( (1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1901, 1903, 1908) à une époque ou le nombre de clubs étaient réduits à une portion congrue, le premier titre étant attribué sur un seul match entre le RCF et le SF!
Jak3192
J'aime bien le bleu
Retour vers le futur