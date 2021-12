PHOTOS. Les joueurs du RC Romanais-Péageois tombent une nouvelle fois le short pour la bonne cause

Le RC Romanais-Péageois propose son calendrier pour l'année 2022. Les joueurs ont joué le jeu une fois de plus et posé en tenue d'Adam pour la bonne cause.

Qui dit fin d'année, dit saison des calendriers. On ne parle pas des calendriers de l'avent avec des chocolats dedans. Depuis quelques années maintenant, les équipes de rugby, le plus souvent celles des échelons inférieurs, proposent à leurs supporters de les accompagner durant toute l'année avec un calendrier très personnalisé. Sur le Rugbynistère, on a vu passer tous les styles, plus originaux les uns que les autres. Cependant, il y a un thème qui rassemble tous les pratiquants (majeurs) : les photos dénudées. Le célèbre calendrier des Dieux du Stade y est sans doute pour beaucoup. Il a inspiré beaucoup d'équipes dont le RC Romanais-Péageois, club pensionnaire de Fédérale 3. Après une première mouture qui a remporté un beau succès en 2021 avec plus de 500 exemplaires vendus, il a été décidé de remettre ça pour 2022, comme le précise Bertrand Cotte, à l'initiative du calendrier. Avec son calendrier ''Les Dieux du RC'', le RCRP soutient la fondation MovemberUne fois de plus, 1 euro sur chaque vente sera reversé à l'association Movember Drôme. Le côté dénudé est bien évidemment toujours d'actualité. Néanmoins, il a été décidé que cette année, le calendrier mettrait notamment en avant les sponsors du club. Aussi, les joueurs ont posé en tenu d'Adam dans des lieux assez insolites. "L'an passé, il y a plus de photos en short. Cette année, il y en a un peu moins", précise Jonathan Best. L'ancien joueur de Grenoble et de Béziers a rejoint le club l'été dernier. Il s'est, lui aussi, prêté au jeu des photos. "Certaines ont été un peu plus dérangeantes comme lorsqu'on a été dans la rue au pied du Jacquemart, qui est un monument historique, il y avait beaucoup de passage. Pour cette photo-là, on a décidé de garder les shorts pour éviter d'avoir affaire à la police". En revanche, chez les partenaires, ça a été plus facile de faire tomber le short. Best reconnait que certains de ses coéquipiers ont parfois eu plus de mal à "faire tomber le slibard", peut-être en raison de complexe, "mais la plupart des mecs ont joué le jeu." Pour l'international algérien, c'était une première. Il avait déjà pris la pose avec Grenoble, mais dans un style bien différent. "C'est rigolo, mais le but, c'est récolter de l'argent pour cette association et de faire parler de nous". La vente des calendriers permettra aussi au groupe d'organiser des activités pour les jours. "Un groupe se construit autant sur le terrain qu'en dehors. On pourra peut-être organiser un voyage ou des événements. Ce n'est pas toujours simple dans les clubs amateurs de mobiliser tout le monde. Mais les retours pour le moment sont très bons. Pourvu que ça dure." Si vous souhaitez vous procurer ce calendrier, c'est par ici que ça se passe.