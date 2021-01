Peut-on lier les résultats du XV de France à ceux du Stade Toulousain depuis 2000 ?

Cette saison, le Stade Toulousain est en pleine bourre. Le XV de France va-t-il bénéficier des retombées de ses performances en Top 14 et en Coupe d'Europe ?

Nous avons choisi de mettre à jour cet article publié en janvier 2019 car il nous semble toujours d'actualité.

Ce samedi, le Stade Toulousain défie le Leinster lors de la cinquième journée de la Champions Cup. Un match qui sent la poudre puisque les Tricolores dominent la poule 1, dite de la mort, avec quatre victoire en quatre matchs, dont une contre les Irlandais. Lesquels les talonnent à seulement deux longueurs derrière. Si la qualification des deux clubs est en jeu, cette rencontre pourrait avoir pour certains des faux airs de répétition avant le déplacement du XV de France à Dublin le 10 mars prochain dans le Tournoi des 6 Nations. L'an passé, le XV du Trèfle et le Leinster ont tout remporté. 2018 a clairement été l'année de la verte Erin. À l'inverse, les Bleus ont sombré en Nouvelle-Zélande avant de subir une défaite historique face aux Fidji. L'année exceptionnelle de l'Irlande résumée dans une vidéo épiqueCependant, et alors que la Coupe du monde pointe le bout de son nez, les performances d'un club laissent penser que le rugby français n'a pas disparu. On voit venir les Clermontois. Oui l'ASM est en grande forme, mais cette année, la formation auvergnate évolue en Challenge Cup. Ce club, c'est bien le Stade Toulousain, qui, après une période creuse, renoue avec le succès. Les Stadistes ont récemment fait match nul au Michelin (20-20) et puni Toulon au Stadium (39-0). Ils occupent ainsi la deuxième place du Top 14. Qu'est-ce que le Stade Toulousain vient faire avec le XV de France me direz-vous ? C'est que pendant des années, l'un a alimenté l'autre en internationaux, au grand dam de son entraîneur Guy Novès. Il se pourrait bien que son successeur Ugo Mola en pâtisse également alors que Jacques Brunel doit annoncer le groupe pour le 6 Nations 2019. XV de France - 6 Nations 2019 : ces 5 joueurs qui pourraient s'inviter dans la listeIl serait bête de s'en priver mais faut-il voir pour autant dans les Toulousains les sauveurs de l'équipe de France ? Il est vrai que ces dernières années, les Rouge et noir se sont faits un peu plus rares dans les rangs de l'équipe de France. Les performances du Stade n'étaient plus les mêmes avec notamment cette 12e place en Top 14 en 2017 et plusieurs éliminations dès les poules en Coupe d'Europe. En parallèle, les Bleus ont aussi régressé dans la hiérarchie mondiale. Plus souvent quatrièmes dans le Tournoi que deuxièmes voire vainqueurs.

2010, dernière année référence

Le dernier titre dans la compétition remonte à 2010, avec un Grand Chelem à la clé. Cette année-là, le Stade Toulousain avait ensuite soulevé la Coupe d'Europe et été demi-finaliste du championnat de France, remporté par...Clermont. Huits Toulousains avait été retenus par Marc Lièvremont dans le groupe initial pour le Tournoi (Servat, Millo-Chulski, Dusautoir, Picamoles, Elissalde, Jauzion, Clerc et Poitrenaud) aux côté de six Clermontois (Domingo, Bonnaire, Lapandry, Parra, Malzieu et Rougerie).



L'année suivante, Toulouse a soulevé le Brennus tandis que les Bleus ont terminé deuxièmes dans le Tournoi puis atteint la finale du Mondial néo-zélandais. Cependant, il est difficile d'établir un vrai modèle. On constate que lors des deux victoires dans le 6 Nations en 2006 et 2007, Toulouse n'a remporté aucun titre malgré de beaux parcours. Idem en 2002 et en 2004, année de Grand Chelem pour les Bleus. Néanmoins, on note une certaine corrélation dans les performances. Lorsque le Stade enchaînait les demies ou les finales, le XV de France était mieux classé dans le Tournoi et à la Coupe du monde. Il y avait de la confiance et une bonne dynamique. Quant aux tournées, elles n'ont jamais vraiment été un bon indicateur mais elles figurent toute de même dans ce tableau récapitulatif.