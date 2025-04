Patrick Tuifua (très rapidement) avec le XV de France sans avoir jamais joué un match de Top 14 ?

Il n’a pas été conservé en Super Rugby. Mais en France, Patrick Tuifua attire déjà tous les regards. Galthié peut-il miser sur lui sans Top 14 dans les jambes ? La question est plus sérieuse qu’il n’y paraît.

Recalé par les Hurricanes, visé par les Bleus

C'est l'info transfert de ce mois d'avril, et sans doute de début d'année 2025. Patrick Tuifua a signé pour les trois prochaines saisons avec le RCT. Toulon réalise un très beau coup. Un pari sur l'avenir avec l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. La formation pensait avoir raté le coche lorsque l'international U20 a choisi de rejoindre les Hurricanes l'été dernier pour tenter sa chance en Super Rugby. Avec, en ligne de mire, les All Blacks. Ce n'était que partie remise puisqu'il n'a pas été conservé par la franchise cet hiver.

TRANSFERT. En quête d’un 8 puissant, Clermont va relancer ce joueur 3 fois champion de France avec ToulouseMais on se dit que le troisième ligne pourrait très bien retrouver la sélection néo-zélandaise. Et bien plus tôt que prévu. Comme vous le savez très certainement, le XV de France partira en tournée cet été du côté du pays du long nuage blanc. Une série de matchs qui doit normalement avoir lieu sans les habituels cadres. Même si certains comme Ntamack, Alldritt ou encore Gros rêvent d'affronter les Blacks chez eux.

On ne connait pas le planning de Patrick Tuifua pour les prochains mois, mais on imagine très bien Fabien Galthié lui offrir une petite place dans cette équipe de France développement pour défier la Nouvelle-Zélande. Il pourrait même être déjà sur place. Il n'y a pas de petites économies. Surtout quand on est en déficit comme la Fédération française de rugby.

Et si Galthié lançait déjà Tuifua face aux All Blacks cet été ?

Plus sérieusement, ce serait l'occasion pour le sélectionneur de le voir évoluer au plus haut niveau en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie. Tuifua avait fait très forte impression avec les moins de 20 ans en 2024 dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Nul doute que le staff tricolore a suivi de près ses performances lors de la compétition, mais aussi lors des entraînements à Marcoussis.

Et à ceux qui avanceraient l'argument qu'il n'a encore aucun match de Top 14 dans les jambes, on pourrait rétorquer que Melvyn Jaminet n'avait également jamais joué dans l'élite du rugby. Avant de partir avec les Bleus en tournée en Australie en 2021. La (grosse) différence, c'est que l'arrière de Toulon avait quand même l'expérience du rugby professionnel avec l'USAP en Pro D2.

113 kilos, 1m91, 20 ans : un profil explosif

Bien sûr, Tuifua ne sera sans doute pas titulaire comme Jaminet l'avait été en 15 face aux Wallabies. Mais il ne serait pas fou de le voir apparaitre sur une feuille de match. Surtout si la série est déjà pliée avant la troisième rencontre. Le futur toulonnais n'aurait pas à rougir physiquement face aux All Blacks, lui qui est annoncé à 113 kilos pour 1m91.

Et même s'il ne joue pas, cette expérience avec les Bleus sera du temps de gagné pour la suite. Ainsi qu'une manière pour Galthié et ses adjoints de voir un autre profil à l'oeuvre pour couvrir une éventuelle absence d'ici au Mondial. La troisième ligne n'est pas un poste où les Bleus manquent de joueurs. Avec de jeunes éléments comme Lenni Nouchi (21 ans), déjà appelé au CNR, et bien évidemment Oscar Jegou (21 ans), en vue lors du Tournoi. Sans oublier Paul Boudehent qui n'a que 25 ans.

Mais d'autres membres du XV de France comme Cros (31 ans), Ollivon (31 ans) sont plus âgés, ou n'ont pas été épargnés par les blessures, comme Jelonch (28 ans). Alors que les Macalou, Woki ou encore Tanga et Diallo ne semblent pour l'heure plus faire partie des plans du sélectionneur, Patrick Tuifua a une vraie carte à jouer. Et peut-être même dès cet été.