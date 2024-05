PARIS SPORTIFS RUGBY. Les meilleures cotes de la 25ème journée : 2,50 pour une victoire de La Rochelle à Toulouse

La victoire de Toulouse en Coupe d'Europe et la pluie de blessés pourraient jouer en faveur de La Rochelle ce week-end dans la ville rose. Voici les meilleures cotes.

C'est la plus belle affiche de cette 25ᵉ journée, entre les deux finalistes de la saison dernière. Si La Rochelle n'a pas brillé lors de sa campagne européenne, les résultats ne sont également pas incroyables en championnat.

Actuellement cinquièmes, les Maritimes ne sont pas assurés de se qualifier pour les phases finales, tandis que les Toulousains savent déjà qu'ils feront partie des deux premières équipes. Néanmoins, les champions d'Europe ne vont pas recevoir dans les meilleures conditions ce week-end. Bon nombre de joueurs ont dû déclarer forfait en raison de blessure face au Leinster, et d'autres cadres seront mis au repos. Antoine Dupont est également absent, lui qui prépare les JO avec France 7.

De ce fait, nous risquons de voir une équipe similaire à celle envoyée face à Montpellier, avec des jeunes joueurs et d'autres qui ont moins de temps de jeu. En face, La Rochelle viendra chercher un résultat pour s'assurer la qualification, avant de recevoir le Racing 92.

La cote audacieuse : La Rochelle gagne hors de ses bases, cote à 2,50.

REJOINDRE WINAMAX

Montpellier vs Lyon

Choc du bas de tableau entre deux équipes habituées à participer à la course au Top 6 et non au maintien. Assuré de jouer l'access-match, Montpellier ne pourra pas remonter au classement, et n'a finalement plus grand-chose à jouer. Les cadres pourraient être mis au repos en vue de l'importante échéance dans trois semaines.

En face, le LOU est juste devant, avec 11 points, et pourrait proposer du volume et du jeu sur la pelouse des Cistes. Bien que Lyon reste la pire équipe du championnat à l'extérieur, un résultat dans l'Hérault pourrait être de bon augure avant la réception de Toulouse.

La cote audacieuse : Le LOU remporte sa première victoire à l'extérieur, cote à 2,70.

Perpignan vs Bordeaux

Cette saison, Perpignan impressionne, mais a raté le coche sur la pelouse de Bayonne il y a deux semaines, puis à domicile surtout contre l'ASM. Ces deux revers les ont éloignés du Top 6, et les Catalans sont désormais à 54 unités, à trois points derrière le Racing 92.

Néanmoins, tout est encore possible et face à l'UBB, Perpignan va récupérer des joueurs importants. En plus de cela, à la maison, l'USAP est transcendé par un public de folie, et le stade sera une fois de plus à guichets fermés. Pour Bordeaux, une victoire serait importante, mais pas capitale. Bien installés à la troisième place, un succès bonifié à domicile contre Oyonnax devrait suffire aux Girondins pour conserver cette position.

La cote audacieuse : Perpignan gagne à domicile contre Bordeaux, cote à 2.

Créer un compte Winamax



Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.