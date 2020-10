Owens dissipe le ''drama'' sur la fin de match chaotique de la finale de la Champions Cup

La finale de la Champions entre Exeter et le Racing 92 s'est terminée dans un contexte très particulier en raison des problèmes liés au chronomètre.

Les occasions de siffler des fautes dans un match ne manquent pas. "Tu peux trouver une faute dans à peu à près chaque ruck," lance Nigel Owens à Wales Online. Ajoutez à cela 200 plaquages en moyenne, les mêlées, etc. et on pourrait très bien avoir des rencontres hachées à l'extrême. C'est à l'arbitre de faire la part des choses, de choisir quand siffler et quand laisser couler. Lors de la finale de la Champions Cup, le Gallois a eu son lot de décisions à prendre. Certaines ont eu une énorme incidence sur le résultat final. Comme lorsqu'il a sifflé en faveur du demi de mêlée remplaçant des Chiefs Hidalgo-Clyne alors que le Racing était sur la ligne d'en-but anglaise.



L'autre décision importante qu'il a eu à prendre, c'est celle de mettre un terme à la rencontre après la pénalité de Joe Simmonds alors qu'il restait encore quelques secondes au chronomètre du stade et à celui affiché à la télévision. Pour beaucoup, le renvoi aurait dû être joué. De quoi donner une ultime chance aux Racingmen. Une chance qui ne s'est jamais présentée donc. "Quand le tee est arrivé pour taper la pénalité, j'ai dit "time on". Mais pour je ne sais quelle raison technique, ils n'ont pas été en mesure de le relancer tout de suite." Quand Simmonds a frappé, le chrono du stade affichait 79'57, ajoute-t-il.



Si ce temps avait été correct, le Racing aurait eu le temps de faire le renvoi. Pour clarifier les choses et savoir si le temps réglementaire était bien terminé, Owens a fait appel aux autres officiels. "Il s'est avéré que lorsque la pénalité a été réalisée par Exeter, quinze secondes s'étaient déjà écoulées après le temps réglementaire. Voilà à quel point le chrono du stade n'était pas bon", sans parler de celui de la télévision. "Le match était donc terminé, insiste Nigel Owens. Une fois de plus, c'était la bonne décision. Et c'est le plus important." Notez qu'il n'y a que sur les réseaux sociaux que cette fin de match a posé questions. Si les joueurs du Racing 92 ont pu être interloqués, le club n'a pas fait de réclamation en ce sens.