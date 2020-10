Nigel Owens clarifie cette situation polémique de la finale Exeter/Racing 92 [ARBITRAGE]

La fin de match entre Exeter et le Racing 92 samedi a été particulièrement tendue. Outre le "drama" occasionné par les problèmes avec le chrono de la rencontre, une situation proche de la ligne anglaise a provoqué de nombreuses interrogations chez les observateurs. On joue la 75e minute de cette finale de Champions Cup 2020. Les Franciliens ont fait le choix de jouer le ballon à la main plutôt que de tenter de prendre les points après une pénalité en coin. Les avants insistent en faisant le siège de l'en-but des Chiefs. Le drop ne semble pas du tout une option dans l'esprit des Tricolores. Un choix qui aurait pu s'avérer payant lorsque Claasen est arrivé lancé sur une passe de Machenaud.



Tout le monde a alors pensé que le troisième ligne international allait franchir la ligne. Mais une fois de plus, la défense d'Exeter a été impériale. Mieux encore, les Anglais ont récupéré la possession sur l'action grâce à un grattage de Sam Hidalgo-Clyne. Privant ainsi le Racing 92 de ce qui sera leur dernière opportunité de marquer et de remporter cette finale. Le geste du demi de mêlée remplaçant a été décisif pour la formation de Premiership. Mais son attitude et surtout son placement ont été critiqués par les supporters à l'instar de la décision de l'arbitre de sifflet en sa faveur. Pour beaucoup, l'Ecossais était hors-jeu. Nigel Owens ne l'a pas vu de la même manière.

That’s the try line so that is not SE am afraid to tell players are allowed to enter from there on the try line as the try is the gate not the players on the floor on or over the try line