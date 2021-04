''On a l’impression d’avoir été attiré dans une souricière'', lance Collazo après l'élimination de Toulon

L'entraîneur du RCT Patrice Collazo est revenu sur l'élimination sur tapis vert de Toulon en Champions Cup sur décision de l'EPCR.

''Je ne suis pas sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe'' : l'élimination sur tapis vert, la goûte de trop pour LemaîtreAu Rugby club toulonnais, on ne digère toujours pas l'élimination sur tapis vert face au Leinster en 8e de finale de la Champions Cup. "On a l’impression d’avoir été attiré dans une souricière", a commenté l'entraîneur du RCT Patrice Collazo via Var Matin. Le technicien explique qu'il a l'impression qu'en dépit tous les efforts consentis par le club et les joueurs, ça ne convenait pas à l'organisation de la Coupe d'Europe. "À chaque fois que nous apportions des solutions, il y avait autre chose. C’est un règlement à tiroirs. Il fallait tout filmer, dormir un par chambre, ne pas manger ensemble, donner le plan de l’avion, du bus… On a accepté les contraintes, sans avoir l’honnêteté en face." Dès le premier cas, le RCT a fourni toutes les informations à l'organisateur. "À partir de là, l’EPCR nous dit que tout est bon, que l’on peut monter dans l’avion." Mais dès leur arrivée en Irlande, la situation a rapidement évolué dans le mauvais sens pour les Toulonnais.

On nous a annoncé six joueurs de première ligne cas contacts. Le critère, c’était: des joueurs qui sont restés plus de trois secondes à côté de leur coéquipier positif. On peut en trouver six comme douze ou cinquante. À chaque fois que nous apportions des solutions, il y avait autre chose. C’est un règlement à tiroirs. Les joueurs ont vite senti qu’il y a un problème. Le Leinster nous a refusé l’accès au stade ! Nos buteurs n’ont pas pu s’entrainer, on est parti sur un petit terrain à côté.

Impossible pour la formation tricolore de sortir ces six joueurs ni d'avoir assez d'éléments pour les remplacer dans un laps de temps si court. Collazo déplore la gestion de cette situation qui aurait pu être réglée d'une manière bien différente. "Ça a été une usine à gaz pour faire ce déplacement. Mais face à la malhonnêteté intellectuelle, on ne peut pas lutter." A la déception de ne pas avoir pu affronter la province irlandaise, se mêle l'incompréhension et la colère liée à l'investissement mis par le staff et les joueurs, et notamment les internationaux. Selon lui, si la santé des joueurs étaient vraiment la priorité de l'organisation, il aurait fallu tout simplement annuler la compétition.