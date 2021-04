''Je ne suis pas sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe'' : l'élimination sur tapis vert, la goûte de trop pour Lemaître

Colère, incompréhension, l'élimination de Toulon en 8es de finale de la Champions Cup sur tapis vert ne passe pas du tout chez le président Bernard Lemaître.

Champions Cup - Défaite sur tapis vert pour Toulon après l'annulation du match face aux ScarletsPour la seconde fois cette saison en Champions Cup, le Rugby club toulonnais a subi une défaite sur tapis vert. Ce vendredi, l'EPCR a confirmé que la formation varoise était éliminée des phases finales sans jouer son 8e face au Leinster. Si la Covid-19 est une nouvelle fois au centre de cette décision, c'est la façon de faire qui ne passe pas du tout du côté de la direction du RCT. "On est traités n’importe comment", a commenté le président toulonnais Bernard Lemaître en conférence de presse. C'est en effet seulement quelques heures avant le match en Irlande que l'organisateur de la Champions Cup a annoncé l'annulation de la rencontre. Et ce, alors que le cas dans les rangs toulonnais avait été décelé depuis mercredi. Mais pour l'EPCR, le risque était trop grand.

Lemaître : "Oui, j'ai de la colère et du dégout. Ça commence à faire beaucoup. J'ai un sentiment de dégoût (...). Jusqu'au dernier moment, on a été dans la certitude de jouer. On est traités n'importe comment." #RCT — Mathias Merlo (@Mathias_Merlo) April 2, 2021

La colère est vive du côté du RCT d'autant que le déplacement, réalisé avec des joueurs testés négatifs, a coûté cher et qu'il ne rapportera rien. "Ce déplacement a coûté particulièrement cher car on nous a demandé de prendre un avion de grandes dimensions donc on avait un Boeing de 180 places pour 45 personnes. C’était du luxe. Donc c’est un déplacement qui tout compris qui tourne autour de 250 000 euros, a expliqué le dirigeant varois via RMC. Un déplacement entièrement à la charge du club. Quand on joue, il nous verse une indemnité, surtout quand on progresse dans la compétition. Mais là, je crains qu'on ne touche zéro." En ces temps de crise économique pour le rugby tricolore, privé de public depuis des mois, avec des clubs en déficit, c'est un détail très important.



Lemaître n'exclut pas d'attaquer l'ECPR mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Il espère au moins une indemnité par rapport au déplacement. "L’EPCR est souveraine dans ses décisions. Que voulez-vous que j'attaque. Elle peut toujours se réfugier derrière les avis d’infectiologues. À partir de là, les angles d’attaque sont très très limités." Cette élimination, c'est un peu la goute d'eau qui a fait déborder un vase bien plein. Si bien que le président du RCT se demande si son club participera à l'avenir à cette compétition. "Je ne suis pas sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe, j'en parlerai avec la Ligue." Toulon peut-il se désengager de cette compétition où il a été titré à trois reprises par le passé ?