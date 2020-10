Oh la Boulette ! 12 joueurs des Barbarians exclus après un diner en plein Covid

Le match entre l'Angleterre et les Barbarians britanniques est menacé d'annulation après que la moitié des joueurs est allé manger en ville.

Ce n'est pas le diner de cons mais ça y ressemble. En enfreignant le protocole sanitaire mis en place avant le match entre l'Angleterre et les Barbarians, une douzaine de joueurs ont peut-être entraîné l'annulation de la rencontre. L'ancien capitaine anglais Chris Robshaw fait partie des 12 joueurs qui ont sortis à Londres mercredi soir pour aller manger en ville. The Guardian d'évoquer les Sarries Richard Wigglesworth, Sean Maitland et Jackson Wray mais on parle aussi de l'Irlandais Fergus McFadden et du Néo-Zélandais Chris Eves. La déception est grande dans les rangs des Barbarians qui dénonce cette attitude tout en réfutant que les joueurs en question aient bu à outrance. Ils ont tous été exclus du groupe, dont les 11 éléments s'entraînent dans une bulle sanitaire.



Ce match amical doit servir de répétition au XV de la Rose avant d'affronter l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations la semaine prochaine. Mais il pourrait bien être annulé si les Barbarians sont dans l'incapacité de trouver des remplaçants. L'Angleterre aurait déjà accepté de prêter des joueurs mais ça ne fera pas le nombre. Le Pays de Galles, qui doit affronter la France samedi, et l'Ecosse pourrait aussi être des pourvoyeurs des Barbarians dans l'urgence. Bien évidemment, ils devront tous subir des tests avant de pouvoir intégrer le groupe.