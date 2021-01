Nouveau confinement au Royaume-Uni et en Irlande : quelles conséquences pour la Premiership et Pro 14 ?

Alors que les pays anglo-saxons sont de nouveau touchés par le Covid, quid des compétitions de rugby professionnelles ?

On le sait, nos voisins anglo-saxons sont à l'heure actuelle de nouveau frappés par le Covid-19. Alors pour lutter contre cette nouvelle vague des plus contagieuses, les différents pays britanniques et celtes ont de nouveau durci leurs mesures. On pense notamment à l'Angleterre, de nouveau confinée jusqu'en mars, comme l'a annoncé Boris Johnson dans son allocution ainsi que l'Écosse et l'Irlande qui n'échappent pas non plus, à un confinement total. Dans cette situation, nous vient à l'esprit cette éternelle question. Au milieu de ces innombrables restrictions, quelle place pour le sport professionnel et donc le rugby ? On se souvient qu'un peu moins d'un an auparavant, dans des conditions similaires, le sport avait été mis sur la touche, contraint de s'arrêter complètement.

Bonne nouvelle cependant, puisqu'en Angleterre le sport professionnel ne sera pas touché par ces restrictions, et ce malgré des chiffres à la hausse, avoisinant des records, et qui nous laissaient à penser à un triste scénario. La Premiership pourra donc se dérouler normalement, du moins comme à l'heure actuelle, avec un protocole sanitaire stricte, comme il est désormais monnaie courante pour l'ensemble des équipes du Vieux-Continent. En revanche, à l'instar de la France, les compétitions amateurs seront suspendues comme le relaie Sky Sport. Idem concernant le Rugby à XIII. La Super League continuera d'exercer ses droits, mais les autres compétitions seront quant à elles obligées de s'arrêter. L'Écosse sera elle aussi logée à la même enseigne. Malgré un confinement durant l'intégralité du mois de janvier, le sport pro sera lui aussi exempté de toutes contraintes. Le Pro 14 continuant comme si de rien n'était, on peut donc affirmer que le rugby européen malgré cette nouvelle crise, ne sera pas impacté par ces confinements respectifs. Une donnée importante, quand on sait que dans un peu plus d'une semaine, la Coupe d'Europe reprend du service. Alors qu'elle semblait un temps menacée, les voyants sont aujourd'hui au vert concernant la tenue de la compétition. Une bonne nouvelle donc pour l'ensemble du rugby européen. Reste désormais à espérer, qu'une vague de reports ne vienne pas entacher cette petite éclaircie, dans la grisaille que nous traversons.