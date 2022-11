Non mais c'est qui ce gars en passe de mettre le capitaine des All Blacks sur le banc ?

Auteur d'une tournée de novembre XXL, Dalton Papali'i a encore accentué sa cote au pays des All Blacks. De même que celle de Sam Cane s'écroule.

Vous connaissez forcément l'adage qui dit que les absents ont toujours tort. À ce sport comme ailleurs, il n'est jamais de bon augure de laisser son remplaçant briller tandis que vous rongez votre frein sur le carreau. Alors imaginez que la situation concerne des All Blacks boitillants et leur capitaine Sam Cane, plus décrié qu'aucun de ses prédécesseurs. Et que sa blessure n'ait laissé le champ libre a l'un des garçons les plus brillants de sa génération à son poste. Tout porte à croire que ça pue pour le flanker de 30 ans, vous dîtes ?

Eh bien au vrai et à notre avis, vous n'êtes pas très loin de la réalité. Car Sam Cane a beau compter 86 capes en noir, une vingtaine de capitanats et officier en sélection depuis plus d'une décennie, il n'a - sur le terrain - rien de forcément indiscutable aujourd'hui. Bien sûr, le natif de Rotorua reste ce formidable guerrier, gros plaqueur/gratteur à l'expérience jamais remise en cause. Mais force est de constater qu'aujourd'hui plus que jamais, son manque d'apport offensif lui fait défaut. Au pays des Maoris, la vox populi milite d'ailleurs de plus en plus pour que celui que l'on présentait autrefois comme le successeur de Richie McCaw aille faire un tour sur le banc ou en tribunes. Question de forme, d'équilibre de la 3ème ligne et de concurrence. Non pas que le capitaine des Chiefs soit réellement décevant, mais plutôt que beaucoup considèrent qu'il existe meilleur que lui à son poste "d'openside flanker" aujourd'hui.

À raison ? On est franchement pas loin de le penser, tant Dalton Papali'i détonne à chacune de ses sorties. Lui ? Vous savez, c'est ce 3ème ligne aile hyperactif des Blues, costaud comme deux (1m90 pour 113kg) et que personne n'a pu rater durant cette tournée de novembre avec les Blacks. Pour sa magnifique teinture blonde arborée, d'abord, mais également pour ses performances dantesques avec le numéro 7 dans le dos. Eh oui, Cane étant absent, les souris dansent et Papali'i a magnifiquement saisi sa (nouvelle) chance de débuter des rencontres dans la peau d'un titulaire en sélection. À l'image de ses plaquages saignants face aux Écossais, de ses franchissements face aux Gallois, ou de son interception bien sentie en sortie de touche face à l'Angleterre samedi dernier.

Bref, à moins d'un an du Mondial en France, les critiques locales sont de plus en plus à penser qu'à l'aube de la principale compétition mondiale, les cartes puissent être rebattues au poste de flanker en Nouvelle-Zélande, et de fait le rôle de capitaine aussi. Ce qui pourrait faire souffler très fort le vent, dans cet archipel du Pacifique. Mais Papali'i en vaut tellement la peine...