ALL BLACKS - Les adversaires de Sam Cane expliquent pourquoi il est le capitaine parfait.

Si le choix de Ian Foster est parfois critiqué à l'autre bout du monde, ses adversaires ne comprennent pas la polémique.

Devenir capitaine des All Blacks. L'équipe la plus scrutée du monde. Dans un pays fou de rugby. Et succéder à deux monstres comme Richie McCaw et Kieran Read. Imaginez une seconde la pression ! C'est ce que vit Sam Cane depuis quelques semaines. Le flanker des Chiefs a été choisi par Ian Foster, et portera désormais le brassard en même temps que le maillot noir à la fougère argentée.

Un honneur, qui ne va pas sans quelques conséquences négatives.

Sam Cane est le nouveau capitaine des All BlacksCar ce choix est parfois critiqué en Nouvelle-Zélande. Les tournées estivales annulées à cause du COVID-19, Cane n'a pu prouver sa valeur. Mais heureusement, le 3e ligne compte des défenseurs... parmi ses adversaires sur le terrain ! Pour le podcast Aotearoa Rugby Pod, relayé par Rugby Pass, James Parsons (Blues) et Bryn Hall (Crusaders) sont venus à sa rescousse.

Et quand un adversaire loue tes qualités, ça veut généralement dire quelque chose :

Il faut être plaqué par lui pour comprendre à quel point il est bon. C'est l'un des joueurs les plus durs sur le terrain, mais s'il est si respecté, c'est parce qu'il met toujours la priorité sur le collectif. Il ne cherche pas la lumière, il veut ce qu'il y a de mieux pour que l'équipe aille de l'avant. - James Parsons

Son engagement est également mis en avant. "Contre nous, il a plaqué Gerard Cowley, et a été touché au sol pendant deux minutes. Mais il s'est relevé, et il a refait un plaquage avec la même épaule. C'est ce genre d'efforts qui sont appréciés des coéquipiers. Parce que tu sais que si quelqu'un est blessé, il va se battre pour toi et revenir t'aider. C'est quelqu'un que tu veux suivre." Des qualités de capitaine, donc...

La pression et les critiques pourraient aussi venir du fait que les Chiefs n'ont pas gagné une seule rencontre dans ce Super Rugby Aotearoa. Mais malgré deux matchs manqués, Cane fait partie du podium des meilleurs plaqueurs de la compétition. Face aux Crusaders, il en a réalisé 24 !

VIDÉO - La tortue béglaise est de retour et régale... chez les Crusaders !Demi de mêlée de l'équipe de Canterbury, Hall confie : "pour moi, il n'y a pas de doutes. C'est un grand joueur, très respecté." Reste maintenant à remettre les Blacks sur le chemin de la victoire.

