TRANSFERT. Nationale. Pour la prochaine saison, Bourgoin s'offre les services de Pascal Papé

Après Sébastien Tillous-Borde, le club de Bourgoin officialise un directeur sportif de renom.

Bourgoin s'arme déjà pour la prochaine saison. Après l'officialisation de Sébastien Tillous-Borde en tant que manager général, c'est un nouveau coup sur le marché des transferts. L'Équipe nous apprend que Pascal Papé sera le nouveau directeur sportif du CSBJ à partir du 1er juillet.

Papé connaît très bien le club puisqu'il a porté les couleurs berjalliennes durant 5 ans entre 2001 et 2006. L'ancien deuxième ligne international aux 65 sélections a ensuite migré vers le Castres Olympique et le Stade Français où il a passé 10 ans, jusqu'en 2017, année de sa retraite. Actuellement, Pascal Papé était le directeur du centre de formation du Stade Français. Un nouveau rôle qui lui donnera plus de possibilités. Le président du CSBJ se dit ravi de cette annonce, lui qui cherchait de l'expérience à ce poste : "On souhaitait recruter quelqu'un d'expérience sur ce poste et Pascal correspond totalement à nos attentes. Cerise sur le gâteau, il a été formé au CSBJ Rugby et a entamé sa carrière internationale pendant ces années ciel et grenat. C'est un exemple pour toute notre filière jeune. Pascal m'a confié que ça lui tenait à cœur de pouvoir revenir un jour au club. Nous avons pris contact il y a quelques semaines de cela, et puis la suite s'est enchaînée de manière logique. Avant sa rencontre, on ne s'était jamais mis en tête qu'un tel joueur pouvait revenir au club. Nous sommes plus que ravis de sa venue."

Les Berjalliens, actuellement 11e du classement de Nationale, plante clairement le décor pour l'année prochaine. Dernièrement, ils se sont inclinés sur la pelouse de Nice (54 à 23), avant de jouer la dernière journée officielle ce dimanche 23 mai face à Blagnac.