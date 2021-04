Nationale. Le parcours atypique de Guiterembi Vickos, de l'équipe de France de Foot US au rugby pro

Guiterembi Vickos, pilier de 28 ans, évolue à Massy, après avoir connu les joies de l'équipe de France de Football américain. Retour sur un parcours atypique.

Du football américain au rugby, il n'y a qu'un pas. Vous en doutez ? Et pourtant. Malgré le fait qu'il s'agisse de deux sports diamétralement opposés, il n'est pas si rare d'apprendre que certains rugbymen se sont essayés avant ça dans leur jeunesse, au sport créé dans l'Ohio au cours des années 1920. Et vice versa bien entendu. L'un des exemples les plus marquants à l'heure actuelle reste Perry Baker, star du Sevens, adepte du football américain avant de passer au rugby après qu'une blessure au genou n'ait raison de sa carrière en NFL. On pense aussi à Christian Wade, ancien prodige des London Wasps, qui a vêtu le maillot du XV de la Rose à deux reprises mais aussi celui des Lions Britanniques. L'ancien ailier, 3ᵉ meilleur marqueur de l'histoire de la Premiership avait annoncé mettre un terme à sa carrière en 2018 pour se lancer dans le Football américain. C'est aussi le cas de Guiterembi Vickos, colosse pilier droit de Massy (1m87 128kg) de 28 ans, qui a d'abord goûté aux joutes d'un sport presque méconnu en France, avant de se lancer dans notre chère discipline.

C'est tout juste majeur que le natif de Toulouse se prend de passion pour le football américain. À l'époque, rien ne lui prédit une dizaine d'années plus tard une carrière dans le rugby : ''J'ai commencé par le football américain à mes 18 ans en 2010 aux Météores de Fontenay Sous Bois où j'ai évolué deux ans pour ensuite partir en sport étude aux Spartiates d'Amiens. Là-bas, j'y ai joué 1 an.'' C'est dans la capitale de la Picardie, que Guiterembi Vickos va se faire un nom dans le milieu, et connaître le Graal de porter le maillot de la sélection française : ''J'ai commencé à faire les équipes de France. Puis, après mon passage à Amiens, je suis revenu dans la région parisienne où j'ai évolué pendant un an au Flash de la Courneuve''. Du Football américain, Guiterembi n'en garde que des bons souvenirs. Et pour cause. Outre son passage et ses cinq sélections en équipe de France, ce sport lui a permis de voyager, vivre des expériences exceptionnelles et principalement se forger un caractère : ''Le Football américain m'a apporté énormément de choses. De la confiance en moi, le leadership mais également de la maturité. J'ai beaucoup voyagé grâce à ce sport. J'ai participé à la Coupe du Monde, eu le privilège d'être sélectionné deux fois dans une sélection mondiale qui a lieu chaque année et regroupe tous les meilleurs joueurs du monde pour affronter les USA, mais aussi la Coupe d'Europe.''



Une carrière qui semble alors toute tracée au sein du sport américain. Et pourtant, Guiterembi Vickos va prendre un virage à 180 degrés, peu de temps après son ascension dans la discipline chérie dans le ''Nouveau Monde''. Tout part alors d'un coup de fil. La suite, l'intéressé la raconte : ''Un ami m'a contacté pour faire les essais au Stade Français en Espoirs. J'ai été pris et donc commencé le rugby à 22 ans''. Et si ce changement radical peut étonner, il sonnait presque comme une évidence pour notre protagoniste : ''À la base, j'étais déjà très intéressé par le rugby. J'aimais vraiment le football américain, l'ambiance, mais il me manquait quelque chose. J'étais linebacker, j'évoluais en deuxième ligne défensive et ne faisais que défendre. Je n'attaquais pas, n'avais jamais la balle et je me contentais de plaquer. Quand mon ami m'a appelé, j'ai immédiatement accroché, surtout l'ambiance et le cadre autour. C'est comme ça que j'ai commencé à délaisser le Football américain pour le rugby.''