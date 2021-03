Montant record pour les Droits TV du Top 14 : Canal + diffuseur exclusif jusqu'en 2027

Le comité directeur de LNR a attribué les droits du TOP 14 pour les saisons 2023/2024 à 2026/2027 à Canal + pour plus de 110 millions par saison.

Droits TV. Top 14. Canal + en concurrence avec L'Equipe ?Diffuseur historique du Top 14, Canal + a remporté l'appel d'offres de la LNR pour les saisons 2023/2024 à 2026/2027. Dans un communiqué, la Ligue précise que la chaîne cryptée va débourser au total 454,4 millions d’euros sur quatre ans. Ce qui représente 113,6 millions d’euros par saison. Une somme "en progression de 17 % par rapport au montant actuel des droits." Alors que le groupe L'Equipe avait fait part de son intérêt, Canal + conserve la diffusion de tous les matchs de la saison régulière et des phases finales. Sans oublier le match d'accession. "Nous ne pouvons que nous réjouir de ce nouveau partenariat avec le diffuseur historique du TOP 14, de sa confiance dans le rugby français et de son engagement à nos côtés qu’il démontre une nouvelle fois à travers cet appel d’offres, a commenté Emmanuel Eschalier, Directeur général de la LNR. Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française". Les trois lots ont été attribués à Canal + par le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby.