Moins de passes, de possession et d'avancée et pourtant la France a fait le Grand Chelem

Impressionnants durant le Tournoi, les Bleus ferment pourtant la marche sur bon nombre de statistiques. Parce qu'avec eux, une cendre suffit à créer un brasier.

C'est le genre de données qui vous fait comprendre à quel point la France est (re)devenue une grande équipe. Au rayon des marqueurs de performance, celui de l'efficacité est parmi les plus importants. On a d'ailleurs dit et redit que les All Blacks, contrairement aux idées reçues, adoraient laisser la gonfle à leur adversaire l'essentiel du temps, pour finalement frapper en contre au moment opportun, tel un "snake". Désormais, et c'est un fait : le XV de France sait faire de même. Ce Tournoi l'a d'ailleurs prouvé : les Bleus ayant poussé à son paroxysme ce fameux jeu de "dépossession", comme aime à l'appeler Fabien Galthié. Une stat ? 568. Non, ce n'est pas le nombre de planches collées par Paul Willemse, mais plutôt le nombre de passes effectuées par les Tricolores, soit le plus bas total de la compétition.

La France, avec cette impression d'équipe capable de produire un si grand volume de jeu, de mettre la plus hermétique des défenses sur les rotules grâces à ses attaquants hors pairs serait-elle donc plus flegmatique que nos amis anglais, pour ne citer qu'eux ? Au vrai, c'est bien plus que ça. L'EDF, c'est aussi l'équipe de ce Tournoi qui a effectué le moins de courses ballon en main, le moins avancé, aussi, le plus plaqué et tapé le plus gagné de mètres au pied... Allégorie même de cet aspect, les Bleus ont passé 46 secondes dans les 22 mètres de l'Angleterre samedi dernier, plantant au passage 3 essais, quand les British ont investi la "zone de marque" française durant 7 minutes, pour n'en n'inscrire qu'un seul. Élémentaire.

Les rafales phénoménales infligées - par exemple - à l'Écosse en première période ne furent donc que de la poudre aux yeux ? En quelque sorte, oui. En fait, les Tricolores ont géré le rythme comme des maestros, accélérant dès qu'ils le voulaient de sorte à terminer 2ᵉ meilleure attaque du Tournoi malgré les statistiques évoquées ci-dessus. Là, les Bleus ont joué avec un instinct de chasseur, de tueur même, en étant tout simplement l'équipe la plus clinique du Tournoi, et de loin. Car lorsqu'ils ont eu le ballon, les partenaires d'Antoine Dupont furent tout simplement démoniaques. Ici, ce sont donc eux qui ont cassé le plus de plaquages par rapport au nombre de ballons portés. Aussi eux qui ont réalisé le plus de passes après contact ou effectué le plus de franchissements. Toujours en étant l'équipe avec le moins de possession du Tournoi, on le rappelle.

Et puis, comme pour prouver que leur efficacité ne s'est pas arrêtée aux phases offensives, expliquons aussi qu'au moment où trop défendre engendre généralement des fautes, les Bleus ont également été la nation la moins sanctionnée du Tournoi (derrière l'Italie, avec 46 fautes contre 45). Celle qui fut la plus efficace au plaquage, celle qui a récupéré le plus de turnovers et, en sus, celle qui fut la plus propre sur sa conquête directe. Comme pour étayer encore un peu plus les propos de Fabien Galthié, qui disait cette semaine que l'équipe de France était redevenue un géant. Froid, certes, mais vainqueur du Tournoi.