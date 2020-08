MATCHS AMICAUX : avec quelles conditions d'organisation ?

Spectateurs assis uniquement, pas de vestiaires pour les amateurs : découvrez les conditions d'organisation des matchs amicaux.

Le TOP 14 et la PRO D2 sont censés reprendre le week-end du 4 septembre. Mais avant ça, les clubs vont disputer les traditionnels matchs amicaux, qui vont permettre aux joueurs de retrouver le terrain. Ces derniers en ont besoin, après cette longue période d'inactivité... Mais dans quelles conditions les matchs amicaux seront-ils organisés ?

Pour rappel, la LNR attend un soutien fort des autorités pour la jauge des 5000 spectateurs lors de la reprise officielle.

Coronavirus - La LNR attend ''un soutien fort'' des autorités pour la jauge des 5000La jauge de 5000 spectateurs pourra être modifiée, sous réserve des décisions préféctorales. Dans un document de la LNR relayé par L'Equipe, on explique que "le port du masque est rendu obligatoire à partir de onze ans et que les clubs devront privilégier la communication numérique plutôt que papier pour leurs programmes d'avant-match par exemple." Les joueurs, eux, devront prendre leur douche à domicile, "une zone sportive sera sanctuarisée", suite à l'arrivée des joueurs.

Cette zone comportera :

Les vestiaires des deux équipes et des officiels, le tunnel ou couloir d'accès au terrain, l'aire de jeu, les positions staff, ainsi que les accès et espaces empruntés par les acteurs du match depuis la dépose du bus ou parking jusqu'aux vestiaires ; et peut, selon les implantations spécifiques de chaque site de compétition, englober les locaux administratifs et les locaux dédiés au médical. - via L'Equipe

Et les amateurs ?

Les amateurs sont aussi concernés. Dans un courrier adressés aux clubs, Maurice Buzy-Pucheu (Vice-Président de la FFR, en charge du Rugby Amateur) explique les conditions d'organisation des matchs amicaux, soit le Stade 6 du plan de reprise. Concernant l'accès aux infrastructures, "les clubs devront coopérer avec les autorités locales et les municipalités, propriétaires des enceintes sportives, pour la réouverture et l’utilisation des installations". Voici ce que précise le document :