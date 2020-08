Coronavirus - La LNR attend ''un soutien fort'' des autorités pour la jauge des 5000

Le chef du gouvernement a annoncé que la jauge des 5000 personnes dans les stades serait maintenue jusqu'au 31 octobre. La LNR est inquiète.

La reprise du rugby français semble s'éloigner doucement après les cas de COVID-19 recensés dans les clubs de Top 14. L'autre inquiétude qui plane concerne l'accès au stade pour les supporters. Si le rugby reprend sans la foule, les clubs français pourraient encore plus souffrir de la crise. Jusqu'à présent, une jauge de 5000 personnes était autorisée, mais le chef du gouvernement Jean Castex a annoncé que la mesure était prolongée jusqu'au 30 octobre 2020. L'obligation du masque devrait également être étendue dans les stades à la demande des préfets.

Coronavirus : placé une semaine en isolement, le Stade Français sera-t-il prêt pour la reprise ?

Mais la LNR n'est pas des plus confiantes. En effet, l'instance française a exprimé le "besoin d'un soutien fort" des pouvoirs publics concernant cette jauge des 5000 personnes. Cependant, il sera possible pour les clubs de bénéficier d'un accord préfectoral si les conditions sanitaires et de distanciation sont respectées. C'est le cas du Stade Toulousain qui espère une dérogation pour le quart de finale de coupe d'Europe face à l'Ulster dans un Stadium plein, mais la difficulté est grande. Il faudra présenter plusieurs plans et s'assurer d'une sécurité maximale pour permettre au Stadium de 33 000 places de se remplir.