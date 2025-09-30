L’ovalie repousse encore ses frontières : World Rugby accueille un membre de plus (le 134e !)
Le Bénin rejoint World Rugby : une avancée historique pour le rugby en Afrique.
L’aventure continue pour le rugby globalisé. En septembre, une nouvelle fédération a été acceptée par World Rugby, symbole d’un sport en perpétuelle expansion.

Un nouveau terrain de jeu pour l’ovalie

Le rugby continue d’élargir ses horizons. Ce 23 septembre à Londres, le Conseil de World Rugby a validé l’adhésion du Bénin en tant que membre associé. Une décision historique qui porte désormais à 134 le nombre de fédérations membres ou associées à l’instance mondiale.

« Avec cette reconnaissance, plus des deux tiers des pays du globe, tels que reconnus par l’ONU, font désormais partie de la grande mêlée du rugby. »

Le Bénin vient donc agrandir la famille, et son entrée illustre parfaitement l’ambition de World Rugby de rendre ce sport toujours plus universel.

Au Bénin, le sport est vu comme un moteur essentiel du développement économique et social. L’intégration dans World Rugby ouvre de nouvelles perspectives pour structurer la pratique, former les jeunes, et faire rayonner les valeurs de solidarité et de respect qui nous sont chères.

La fédération béninoise, déjà membre de Rugby Africa, va pouvoir s’appuyer sur ce réseau continental pour accélérer sa progression.

Un levier de développement national

Le président de World Rugby, le Dr Brett Robinson, n’a pas caché sa joie : « Je suis ravi que le Bénin ait rejoint la famille World Rugby. […] Je me réjouis de suivre son parcours et de voir jusqu’où il pourra aller. »

Même son de cloche du côté de Rugby Africa. Son président, Herbert Mensah, a salué « un grand jour pour toutes les personnes impliquées », soulignant le travail et la persévérance de la fédération béninoise.

Enfin, Hervé Assogba, président de la Fédération béninoise de rugby, a tenu à remercier World Rugby pour cette confiance : « Cette reconnaissance est non seulement un honneur, mais aussi un encouragement à poursuivre nos efforts pour le développement du rugby au Bénin. »

