L'ovalie et ses fans en ébullition : Affluence record attendue pour les demi-finales de Champions Cup

Des rencontres mémorables se profilent à l'horizon. Ce week-end, les demi-finales de Champions Cup nous réservent des moments historiques.

Ce week-end, le monde du rugby se pare de ses plus beaux atours à l'occasion des demi-finales européennes. L'Investec Champions Cup, accompagnée de sa petite sœur l'EPCR Challenge Cup, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire déjà riche avec des affiches spectaculaires. Les supporters ne s'y sont pas trompés. Et ils ont répondu en nombre pour ne rien rater.

À Dublin, le mythique Croke Park a vu ses places s'arracher en moins de trois heures pour la demi-finale qui opposera le Leinster aux Saints. Une affluence record est attendue, avec la possibilité de dépasser la marque de 82 208 spectateurs établie en 2009. La province irlandaise, déjà favorite face à Northampton, devrait donc bénéficier d'un soutien de taille.

A Toulouse, le Stadium ne sera pas en reste. Les billets pour la rencontre entre le Stade Toulousain et les Harlequins ont été vendus en un temps record, attestant de l'engouement inébranlable pour l'équipe locale. Toulouse pourrait voir son club se hisser une fois de plus en finale. Avec l'espoir de décrocher une sixième étoile. Un exploit sans précédent.

Au total, ces deux matchs captiveront plus de 115 000 spectateurs, sans compter les millions de fans qui suivront les affrontements via les retransmissions télévisées et les plateformes de streaming dans plus de 100 pays. Dominic Mc Kay, président de l'EPCR, résume parfaitement l'atmosphère : « C’est un superbe week-end de rugby à élimination directe qui nous attend. »

Cette saison marque également un tournant avec Investec comme partenaire titre, propulsant les compétitions vers de nouveaux sommets d'engagement numérique et social, témoignant d'un rugby moderne et toujours plus connecté. "Les chiffres des affluences et des audiences sont en hausse, l’engagement sur les réseaux sociaux et le numérique augmente, et nous créons plus que jamais des moyens d’interagir avec nos fans."

Le caractère international est également souligné par la présence des trois ligues majeures - Premiership Rugby, TOP 14 et United Rugby Championship - parmi les quatre demi-finalistes de chaque compétition, un gage de la diversité et de la compétitivité du rugby européen. Le nombre de spectateurs dans les stades pour une saison de l'EPCR atteindra un niveau record car il devrait dépasser 1,4 million de spectateurs sur l'ensemble de la saison jusqu'à présent", peut-on lire dans le communiqué.

La route vers les finales des 24 et 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium de Londres promet d'être riche en émotions et en exploits sportifs. "Côté terrain, nous avons déjà assisté à des affrontements devenus des classiques entre rivaux, anciens et nouveaux, mettant en lumière le caractère singulièrement magique de ces tournois." Avec des équipes prêtes à entrer dans l'histoire, la fin de saison s'annonce épique pour les aficionados du rugby.