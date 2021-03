LNR. Un duel final entre Vincent Merling et René Bouscatel pour la présidence.

C'est ce mardi qu'on connaîtra l'identité du nouveau Président de la Ligue Nationale de Rugby.

A deux, c'est mieux ? La course à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby a pris une nouvelle tournure ce week-end. Candidat depuis de longues semaines, Alain Tingaud a finalement renoncé. Et son retrait se fait en faveur de Vincent Merling, puisque les deux hommes s'associent à la surprise générale, rapporte L'Equipe. "D'après un observateur, les deux hommes n'étaient d'accord sur rien concernant l'avenir de la LNR il y a une semaine de cela."

Pour rappel, Paul Goze s'apprête à quitter ses fonctions.

La future Coupe du monde des clubs ? Paul Goze en dit plus !On se dirige donc vers un duel entre Vincent Merling et René Bouscatel, le dernier candidat à la présidence. Et c'est d'ailleurs ce mardi qu'aura lieu l'élection, élection à laquelle participent les 30 présidents des clubs professionnels français (14 en TOP 14 ; 16 en PRO D2).

Alors, Merling ou Bouscatel ? Bouscatel ou Merling ? Toujours selon L'Equipe, ce dernier part légèrement favori, mais entre 14 et 17 présidents seraient favorables à l'élection de l'ancien président du Stade Toulousain, René Bouscatel. Suspense, donc...