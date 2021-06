Lions. De nouvelles sélections avec les Boks pour Morne Steyn, à presque 37 ans ?

Selon son sélectionneur, l’ancien ouvreur du Stade Français Morne Steyn pourrait avoir un rôle à jouer face aux Lions Britanniques et Irlandais cet été.

C’est une surprise. Qui aurait pu imaginer voir Morne Steyn reporter un jour le maillot des Springboks ? Pourtant, le principal intéressé n’en a jamais douté. Il le dit dans des propos relayés par Ultimate Rugby, son objectif sera “toujours de jouer pour l’Afrique du Sud”. Et ceci jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. En effet, si l’ancien ouvreur parisien tient ces propos, c'est parce qu’il fait partie de la liste officielle du sélectionneur sud-africain, Jacques Nienaber, pour affronter les Lions cet été. Préféré à l’ouvreur des Sharks Curwin Bosch dans la liste des 46 appelés, il pourrait donc enfiler de nouveau la tunique vert et or. Une recrue inattendue, puisque le joueur aura 37 ans au moment du premier test face à l’élite du rugby britannique et irlandais.

Questionné sur le retour de Morne Steyn, le sélectionneur des champions du monde en titre laisse à penser que ce dernier pourrait même avoir un rôle plus important que prévu. Jacques Nienaber précise que “ce que nous recherchons en priorité, c'est la régularité et l’ouvreur le plus régulier après la pause du Covid-19 en Afrique du Sud, est probablement Morne”. Le joueur des Bulls pourrait donc avoir son mot à dire dans la hiérarchie des demi d’ouverture. Face à un Handre Pollard qui connaît une saison en demi-teinte au MHR et à Elton Jantjies qui n’a disputé que 3 matchs avec la Section Paloise, le champion de France 2015 pourrait faire valoir de solides arguments. Avec un profil de buteur fiable et de gestionnaire d’expérience, il pourrait permettre à l’Afrique du Sud de sécuriser un minimum de résultats cet été. Rappelons en effet que les Springboks n’ont plus disputé de matchs officiels depuis leur sacre mondial au Japon en 2019.

Le joueur pourrait même avoir l’occasion de redevenir le héros d’une nation, comme il l’avait été lors de la précédente tournée en 2009. Lors du second test, il avait offert la tournée aux Boks à la suite d’une pénalité de plus de 50 mètres au terme de la rencontre. En espérant que les échéances de cet été nous offrent tout autant de suspens et de spectacle !