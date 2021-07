LIONS BRITANNIQUES - Justin Tipuric absent jusqu'à la fin de l'année ?

L'excellent flanker Justin Tipuric s'est blessé à l'épaule avec Lions Britanniques et pourrait être absent durant 4 mois. Un gros coup dur pour les Gallois !

Vous avez beau vous foutre du rugby hors de nos frontières, c'est le genre d'informations dont il est difficile de passer à côté. Blessé face au Japon en début de tournée avec les Lions, l'encadrement de ces derniers avait attendu l'évolution de la blessure dudit joueur pour communiquer. Celui-ci n'est autre que l'excellent flanker gallois Justin Tipuric (86 sélections) et les nouvelles n'augurent rien de bon : en effet, d'après les nouvelles données par sa franchise des Ospreys, celui qui fêtera ses 32 ans dans 8 jours pourrait être absent durant 4 mois suite à sa blessure à l'épaule.

Un énorme coup dur pour le Pays de Galles, qui perdrait donc jusqu'à la fin de l'année l'un de ses joueurs les plus réguliers depuis des années, alors qu'elle doit recevoir à Cardiff nuls autres que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Australie cette automne ! La Principauté a des ressources au poste tout de même entre les Navidi, Wainwright, Botham voire Moriarty, mais perd là son irremplaçable "casque bleu", lien entre les avants et trois-quarts gallois en plus d'être un formidable combattant. Dur.

