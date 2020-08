WTF - L'ahurissante statistique au plaquage du Gallois Justin Tipuric.

Il est l'un des joueurs les plus sous-cotés du circuit international. Pourtant, Justin Tipuric mériterait d'être bien plus mis en lumière... Avec 77 sélections (dont une avec les Lions britanniques et irlandais), le joueur des Ospreys n'est pas non plus un inconnu. Mais il ne bénéficie clairement pas de la reconnaissance méritée, lui qui est longtemps resté dans l'ombre de Sam Warburton, aujourd'hui retraité.

Pour son 31e anniversaire, le Gallois a pourtant été mis en avant par OptaJonny, qui révèle une statistique exceptionnelle : depuis ses débuts avec le XV du poireau (en 2011), Tipuric possède un taux de réussite au plaquage de... 96,9% ! Ahurissant, quand on sait combien de fois un 3e ligne doit défendre au cours d'un match. Tipuric est tout simplement le n°1 des 3e lignes, parmi les nations du Tier 1. Il n'a d'ailleurs jamais loupé un plaquage avec les Lions (tests officiels et matchs de tournée).

Parmi les nations du Tier 1, seuls les Ecossais Jonny Gray (97,4%) et Richie Gray (97,1%) font mieux. Enorme.

96.9% - Justin Tipuric is 31 today; he has a 96.9% tackle success rate in Test rugby since his debut in 2011, the best rate of any Tier 1 back row in that time, only Jonny (97.4%) & Richie Gray (97.1%) boast better rates of any Tier 1 players in that period (100+ tackles). Glue. pic.twitter.com/0C2ZyNWJ7H