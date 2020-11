L'impressionnant XV des joueurs les plus capés de l'histoire du rugby

O’Driscoll, McCaw et Gregan ont pour point commun d'avoir largement dépassé les 100 sélections avec leur pays. On les retrouve dans ce XV de légendes.

Ce samedi face aux Bleus, le talonneur italien Leonardo Ghiraldini devrait honorer sa 106e sélection. Dépasser la centaine, c'est impressionnant, surtout pour un joueur de première ligne. D'autres grands noms du rugby ont fait cependant encore mieux. Récemment, le 2e ligne Alun Wyn Jones est ainsi devenu le joueur le plus capé de l'histoire avec 150 sélections avec le Pays de Galles et les Lions britannique et irlandais. Dépassant ainsi le meilleur capitaine de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, Richie McCaw et ses 148 capes. Cette semaine, World Rugby a dévoilé le XV des joueurs les plus capés de l'histoire du rugby mondial.



Et la Nouvelle-Zélande est particulièrement bien représentée avec six joueurs dans les 23. On y trouve aussi quatre Australiens, trois Italiens, un Anglais, un Roumain et même un Russe mais aucun Français. Fabien Pelous, 118 sélections, auraient pu y être, mais il y a devant lui des monstres sacrés de la discipline. La moyenne de sélections est de 127 par joueur pour un total de 2923. Notez que les Britanniques bénéficient également des apparitions avec les Lions.

Le XV de départ :

Les remplaçants :