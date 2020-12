Les Tou'Win dévoilent un sublime calendrier 2021 en édition limitée [VIDÉO]

Les Tou'Win reviennent en cette fin d'année pour nous proposer un calendrier toujours plus qualitatif, avec une petite surprise cette année.

Nous sommes à la fin de l'année et c'est la période des calendriers pour la prochaine année qui, nous l'espèrons, sera bien meilleure que 2020. Comment ? Tout simplement en se déroulant normalement. Facile. A première vue. Un des calendriers désormais mythique que nous vous partageons depuis plusieurs années est celui des Tou'Win, ce club loisir gay/hétéro friendly basé à Toulouse. Depuis désormais 5 ans, les licenciés du club nous régalent pour tous les mois de l'année. En plus de donner la bonne date, ce calendrier a des fins sociétales, toujours en recherche d'avancée sur les discriminations.

Cette année, les Tou'Win souhaitent allier l'utile à l'agréable en allant poser pour faire passer un message. Le propos est clair : "Si nos culs sont efficaces pour vendre des slips, ne le sont-ils pas tout autant pour faire passer nos idées ?". Mais qui de mieux pour parler de ce calendrier que les Tou'Win eux-mêmes ? Voici leur message sans censure, sans modification. Du Tou'Win.

"La société de l'image a tout de suite compris les vertus publicitaires de la nudité. Devancées par les algorithmes, nos pulsions scopiques ont fini par transformer nos feeds d’actualité en avalanches de corps aux proportions toujours plus stéréotypées. À qui les abdos carrés ? A qui les gros biceps ? Face à un tel exhibitionNisme, l’amateur de beaux derrières aimerait voir sa passion reliée à quelque chose d’un peu plus noble, aussi en vient-il à se poser des questions : si nos culs sont efficaces pour vendre des slips, ne le sont-ils pas tout autant pour faire passer nos idées ? Allier l’utile à l’agréable pour faire bouger les lignes, voilà le défi relevé avec humour par le Tou’win rugby club, une équipe de rugby toulousaine engagée dans la défense des droits lgbt+.

Qui est homo ? Qui est hétéro... Difficile à dire, mais une chose est certaine : tous sont rugbymen. Les Tou’wins actualisent la pratique du calendrier en l’intégrant à leur message : pas besoin d’être homo pour lutter contre l’homophobie, pas besoin d’être hétéro pour jouer au rugby. Et le résultat est saisissant, un calendrier digne des pros qui joue avec les clichés pour mieux les contester, et une équipe qui assume son potentiel homoérotique en toute liberté, allant jusqu’à en faire un jeu dans des poses parfois osées...

Mais tout ne s’arrête pas là. Renouvelé à chaque saison, le calendrier Tou’win est aussi une manière de s’engager au sein de ce club amateur. Qu’on soit jeune père de famille, ancien rugbyman confirmé, où étudiant néophyte, apparaître dans un tel ouvrage n’a rien d’un acte anodin : les joueurs signent de ce fait leur appartenance à une équipe qui extirpe la lutte contre l’homophobie de la seule sphère privée pour lui donner toute la noblesse du combat sportif. Or sans engagement, pas de combat, et sans combat, pas de match.

Quelle discipline pouvait mieux que le rugby rappeler qu’on ne vit pas sans différence ? Et la ville d’implantation n’est pas mal choisie non plus. Toulouse, c’est bien là que Gareth Thomas fit une ultime tentative de suicide avant de réapparaître sur le terrain, en 2009, déclenchant l’ovation générale chez plus de trente mille spectateurs.

Outil de communication politique, engagement interne au club, le calendrier Tou’win est aussi un chouette cadeau de Noel pour vos amis, votre grand-mère, voire pour vous-même ! Petit plaisir non-coupable à afficher sans modération et disponible dès maintenant sur le site du club : www.touwin.com".

Vous l'avez compris, vous pouvez vous procurer le calendrier de deux manières. Les Tou'Win proposent deux éditions du calendrier 2021 avec :

un classique (26 pages pleines de photos, 10 €),

et une édition limitée Deluxe (34 pages, dont 8 exclusives, 15 €).

POUR COMMANDER LE CALENDRIER DES TOU'WIN, C'EST PAR ICI !