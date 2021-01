Les Sale Sharks donnent la technique aux Français pour retourner Lavanini [VIDÉO]

Le nouveau joueur de Clermont Tomàs Lavanini a affronté les Sharks ce week-end. Il est tombé sur plus fort en la personne de Jono Ross.

Ce vendredi, Leicester (7ème) recevait les Sharks (3ème) pour le compte de la 7e journée de Premiership. Dès la 20e, les locaux passent la ligne de marque et s'assoient sur un léger matelas de 8 points. Derrière, c'est une interception du centre Sam James des Sharks qui permet à la partie de se rééquilibrer. De là, la pression sur les locaux s'intensifie et les Leicestermen perdent le fil de la partie devant un Faf De Klerk des grands jours. Marlon Yarde inscrira son essai après la réception d'un magnifique jeu au pied de son ouvreur, accompagné d'un cadrage débordement à peine le ballon contrôlé.

Mais una action a retenu notre attention. Tomas Lavanini, seconde ligne argentin de Leicester vient de signer à Clermont jusqu'en 2022, et à partir du 15 février prochain. S'il n'a que deux matchs avec les Tigers, il viendra rempalcer Sitaleki Timani qui a décidé de quitter le club prématurément. On connaît l'amour de Lavanini pour le XV de France et ses réactions parfois disproportionnées. Pourtant, Jono Ross a réussi à calmer le joueur de 130 kilos... Après un ballon lancé, la défense le fait reculer de belle manière. Mais les défenses françaises devront noter une chose : il faut être trois pour faire reculer le géant argentin.