Les plus belles images de cette Coupe du monde de rugby 2023

Avant la finale du Mondial 2023 entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud samedi, retour sur les moments marquants de cette édition tricolore.

Les sourires sur les visages des Tricolores

Ce Mondial 2023 a démarré de la plus belle de manières pour l'équipe de France avec une victoire historique sur la Nouvelle-Zélande. Cette dernière n'avait en effet jamais perdu un match de poules depuis 1987. Une rencontre qui a donné le ton de la compétition avec un succès des Bleus face aux triples champions du monde à la faveur d'une très belle deuxième période. La tension des premiers instants a laissé place aux sourires au coup de sifflet final mais surtout dans les vestiaires avec notamment la vitesse de plusieurs joueurs de l'équipe de France de football mais aussi de Néo-Zélandais venus féliciter les Français. Un moment marquant de cette édition 2023.

La victoire des Fidji sur l'Australie

Les Fidji ont été une des équipes préférées des supporters durant la compétition. Il faut dire que de nombreux membres de la sélection ilienne, humbles et attachants, évoluent en France. Ils ont aussi pratiqué un rugby spectaculaire qui a fait vibrer les fans d'ovalie. Battus de peu par le Pays de Galles lors de la première journée, ils ont ensuite réussi l'exploit de s'imposer face à l'Australie lors d'une rencontre qui a marqué les esprits. L'une de plus belles prestations de l'histoire des Fidji dans le Mondial. Un premier succès pour les joueurs du Pacifique depuis 1954 !

La communion supporters irlandais avec les joueurs

Éliminée une nouvelle fois en quart de finale, l'Irlande faisait partie des favoris pour le titre après des résultats plus qu'encourageants en amont de la compétition mondiale. Les supporters irlandais sont venus en nombre dans l'Hexagone pour pousser derrière les joueurs et les porter jusqu'en finale et un possible titre. L'un des images marquantes de cette édition 2023 a eu lieu après la victoire irlandais sur l'Afrique du Sud à Saint-Denis en match de poules lorsque les supporters ont repris d'une seule voix "Zombies" de The Cranberries. Une scène qui a fait le tour de la planète.

Les supporters japonais toujours aussi respectueux

Si le Japon n'a fait autant fait vibrer les foules qu'en 2015 (succès sur l'Afrique du Sud) ou en 2019 grâce à sa qualification pour les quarts de finale, ses supporters ont largement participé à la fête lors de Mondial 2023. Reconnaissables entre tous puisque tous vêtus du maillot de la sélection nationale, ils ont une fois encore marqué les esprits par leurs encouragements pendant les rencontres et leur respect après les matchs. Ce n'est pas unique au rugby mais on ne peut que saluer le civisme des fans nippons qui ramassent les déchets dans les tribunes. Une scène qui fait honneur aux valeurs de l'ovalie.

La victoire du Portugal sur les Fidji

La phase de poules s'est achevée sur un succès mémorable du Portugal sur les Fidji dans une ambiance survoltée. Si les répercutions ont été moins importantes que celles du succès des Japonais sur les Sud-Africains en 2015, ce match a tout de même montré que les petites nations pouvaient réaliser de très belles performances dans cette compétition. Lesquelles participent à la légende du Mondial et font que les supporters s'impatientent entre chaque édition. Les Portugais ont montré cette année que tout était possible avec de l'envie et du talent. Une prestation inspirante pour toutes les autres petites nations du Mondial.

