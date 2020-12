Les Lyonnais en mode Batman avec leur propre LOU Mobile

Les joueurs de Lyon se sont procurés une voiture unique en son genre et aux couleurs du club.

L'année 2020 a été compliquée pour tout le monde. La fin d'année le sera sûrement moins pour les joueurs lyonnais. Les actuels 5e du championnat prouvent encore une fois que le groupe vit bien et qu'il n'hésite pas à se lancer des défis. Depuis quelque temps, un compte Instagram a fait son apparition et il est pour le moins surprenant. Bien évidemment, ce n'est pas une chose nouvelle dans le rugby amateur.

Il s'agit de la LOU Mobile. Quésako ? Les joueurs de Pierre Mignoni se sont tous cotisés pour acheter une voiture unique en son genre et pour la retaper aux couleurs du club : une Citroën AX édition "Audace". Un mot qui lui sied à merveille. Après s'être offert un petit ravalement de façade dans un garage avec Xavier Mignot, elle a continué son chemin dans la ville lumière et chaque joueur profitera de l'engin pendant une semaine. Et il semblerait que Gillian Galan ait été l'heureux élu. Comme faire rentrer une pomme de terre dans un carré. Chaque semaine, vous pourrez donc suivre l'histoire de la LOU Mobile et bien évidemment, nous attendons tous Matthieu Bastareaud en Citroën AX édition "Audace".

Suivez la LOU Mobile, si vous en êtes capable