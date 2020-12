‌Les Fidji pourront jouer contre la Géorgie et c’est un événement

Bonne nouvelle pour les îliens, la rencontre les opposant à la Géorgie aura bien lieu. Après avoir contracté 29 cas de Covid-19, les « flying fijians » sont de nouveau sur pied.

En voilà une bonne nouvelle ! Alors que le séjour européen des Fidji virait au cauchemar, les hommes de Vern Cotter pourront finalement fouler la pelouse de Murrayfield samedi (13h00) dans le cadre du match de classement qui les opposera à la Géorgie. Pour rappel, les Fidjiens avaient vu leurs trois matchs de poule annulés, suite aux nombreux cas de Covid détectés au sein de leur effectif. Les organisateurs ont dès lors appliqué à la lettre le règlement de l’Autumn Nations Cup en infligeant à chaque fois une défaite aux coéquipiers de Semi Radradra comme le stipule ce dernier. Aujourd’hui, ils sont donc tirés d’affaire et entrevoient le bout du tunnel.

Maigre lot de consolation donc que cette confrontation face aux "Lelos", pour les hommes de l’archipel que l’on scrutera avec curiosité et attention. Une éclaircie dans la grisaille d’un automne qui a tourné au fiasco, alors que les Fidji devaient pour la première fois de leur histoire enchaîner une série de tests face aux meilleures nations européennes.

Vern Cotter pour qui ce sera la première apparition à la tête de la sélection nationale a préféré positiver dans les colonnes de The Independant : "C ‘était super de retrouver les joueurs sur le terrain, prenant du plaisir à jouer, même si la température était de -4 degrés". Le sélectionneur a par ailleurs aligné une équipe solide, malgré la jeunesse de son paquet d’avant, avec une ligne de trois-quarts à faire pâlir bon nombre d’équipes du contingent mondial. On retrouve parmi eux Nemani Nadolo, Levani Botia, Joshua Tuisova ou encore bien sûr Semi Radradra.

Le XV fidjien

Ravai, Matavesi, Doge, Ratuva, Mayanavanu, Dyer, Tuisue, Kunavula, Lomani(m), Volavola(o), Nadolo, Botia, Radradra (cap), Tuisova, Murimurivalu.

Remplaçants : Ikanivere, Hetet, Tawake, Minimbi, Ratuniyarawa, Kurovili, Vularika, Waisea.