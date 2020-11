Les Bleus porteront un maillot unique en hommage à Christophe Dominici face à l'Italie

Plusieurs hommages seront rendus à Christophe Dominici ce samedi par le XV de France et ses joueurs à l'occasion du match face à l'Italie.

C'est dans un contexte particulièrement émouvant que les Bleus vont affronter l'Italie ce samedi dans le cadre de la Coupe d'automne des Nations. Ce mardi, le rugby tricolore a perdu l'un des ses plus grands représentants avec le décès brutal de Christophe Dominici. Une nouvelle qui a particulièrement touché Fabien Galthié et le staff tricolore dont certains membres comme le sélectionneur et le manager Ibanez ont évolué aux côté de l'ailier du Stade Français. L'ancien demi de mêlée a confié ce mardi que les Bleus joueraient pour lui ce week-end. D'autres hommages vont être rendu à Dominici selon Rugbyrama. Outre une minute de silence en sa mémoire, "une bâche devrait également être déployée" dans les tribunes du Stade de France. Un moment qui sera particulièrement émouvant. D'autant plus que chaque joueur aura non seulement Christophe Dominici à l'esprit mais également sur son maillot où le mot "Domi" sera brodé sur une manche.