Les Bleues si proches de l'exploit ! Les supporters ont vibré devant la demi-finale face aux Black Ferns

Pas de finale pour le XV de France féminin après sa défaite d'un point contre la Nouvelle-Zélande. Un match remarquable qui a passionné les supporters.

MAIS OUIIIIII ROMANE #NZFRA — pro du yoyo (@melie_rg) November 5, 2022

🇳🇿🇫🇷 ROROOO ! Les Bleues poussent près de la ligne et inscrivent le premier essai par notre numéro 8, Romane Ménager 😍#RWC2021 #NZLFRA pic.twitter.com/MWCX7bjRfB — France Rugby (@FranceRugby) November 5, 2022

No pen there for me. Just a bloody great hit from Vernier. — Nick Heath (@nickheathsport) November 5, 2022

Smashed’em bro! French defence has been so physical in the tackle. — Nick Heath (@nickheathsport) November 5, 2022

Cette défense oh la laaa #NZFRA — pro du yoyo (@melie_rg) November 5, 2022

J’espère que les fans de rugby sont devant la coupe du monde féminine ce matin !

La meilleure attaque du monde contre la meilleure défense (qui n’est autre que les françaises), c’est explosif ! #NZFRA #RWCNZ21 — Thibaut Arassus (@t_arassus) November 5, 2022

Les touches ont du mal à être trouvée #NZFRA — pro du yoyo (@melie_rg) November 5, 2022

Some fantastic hits going in from the @FranceRugby team in the womens @rugbyworldcup semi final this morning👍👊 — Lewis Moody (@LewisMoody7) November 5, 2022

Superbe 2ème essai ...#NZFRA — Olivier levigne (@LevigneOlivier) November 5, 2022

Celui la juste avant la pause va faire un bien fou ! Un essai parfaitement mené à l’usure #RWC2021 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 5, 2022

Une belle première mi temps et nos française pour le moment qui domine 17 à 10 rien n'est joué mais on y croit #NZFRA #FRANZ #NeFaisonsXV #RWC2021 #RWC2022 — Mike (@mikephotografia) November 5, 2022

Cette attaque/défense des bleues, juste incroyable #NZFRA — pro du yoyo (@melie_rg) November 5, 2022

Cette demie tient toutes ses promesses 🤩🤩🤩



J’ai l’impression de revivre 2018 ou chaque équipe se donne coup pour coup !



Allez les copines, ça fait du bien de vous voir enfin libérées et de voir encore de gros tampons 😁#RW2021 @FranceRugby — Lenaïg CORSON (@LenaigCorson) November 5, 2022

A une mi-temps de la finale 😅 Goooo les filles 🇫🇷🏉#NZLvFRA — Koita (@AssaKoita) November 5, 2022

@FranceRugby @TF1 y a de l’envie chez ces Bleues. Prendre 1 essai et revenir devant juste avant la mi-temps c’est la force de cette equipe. 2eme période faut rien lacher #NZFRA #NeFaisonsXV #RWC2022 — WorldPop-Rock🎸 (@Lcmmm_62) November 5, 2022

Belle mi temps des francaises. +7

Les kiwis sont ds le doute, elles qui ont l habitude de bcp scorer, on a nos chances meme a l'#edenpark#franz #worldcup2021 #RWC2021 #Rugby https://t.co/kWtv3EUoFY — Ludovic Dreux (@ludovic_dreux) November 5, 2022

Elles peuvent le faire. Maintenant si tu perds le match mais que tu as joué avec la rage, le coeur, la volonté tu ne pourras pas t’en vouloir. Mais allez on y croit encore 40mn🏉💪🏻 #NZFRA #NeFaisonsXV #RWC2022 — WorldPop-Rock🎸 (@Lcmmm_62) November 5, 2022

Et si on arretait de rendre la balle au pied, elles n attendent que ca les blacks #franz #NZLFRA — Ludovic Dreux (@ludovic_dreux) November 5, 2022

C’est dommage, deux jeux au pied approximatif, et deux essais néo-zélandais. Allez les bleues 🇫🇷🔥 #NZFRA — Ouistitiiiii (@ouistitiiiii) November 5, 2022

Point : point de rupture 😳 #NZLvFRA — Matthieu Lartot (@lartot) November 5, 2022

Toutes les petites erreurs / fautes des bleues ont été payées cash malheureusement #RWC2021 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 5, 2022

Temps de jeu effectif des 5 dernières minutes : 7 minutes. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 5, 2022

@FranceRugby pourquoi j’ai l’impression que l’arbitre revient vite à une faute quand celle ci est francaise et qu’elle laisse jouer quand c’est les néo-zélandaise #NZFRA #AllezLesBleues #NeFaisonsXV #RWC2022 — WorldPop-Rock🎸 (@Lcmmm_62) November 5, 2022

La réponse des Bleues ! Ce match est dingue #RWC2021 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 5, 2022

Intéressant ce concept de match de rugby à VII, mais à 15. — Bastien Joseph (@BastienJoseph) November 5, 2022

This ref doin all she can to help Black Ferns into the final.#NZFRA — Nick Burns (@nix4pool) November 5, 2022

🔥🔥🔥 ELLES NE LÂCHERONT RIEN ! JUSQU'AU BOUT ! — France Rugby (@FranceRugby) November 5, 2022

Ça va vous? Vous respirez ? #NZLvFRA — Matthieu Lartot (@lartot) November 5, 2022

Ouh le dernier coup de pied #fraNz — ось зла (@JustGenzBaby) November 5, 2022

Nooooooonnnnnnnnn — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) November 5, 2022

Quel match incroyable qui met à l’honneur le rugby féminin 🫶🏼 #NZFRA — pro du yoyo (@melie_rg) November 5, 2022

Si prêt du but. La France s'incline de justesse contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la #RWC2021.#NZLvFRA | #NZLFRA pic.twitter.com/1BW5KGujzQ — Rugby World Cup (@RugbyWorldCupFR) November 5, 2022