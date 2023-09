Les 5 meilleurs endroits pour regarder un match de rugby pendant le Mondial

Cette semaine dans le Guide du Supporter avec le Kiosque à Pizzas, on vous propose cinq lieux pour regarder un match de rugby pendant le Mondial.

Dans une fan zone

L'ambiance du mondial, sans les billets

Tu n'as pas de billets pour les matchs du Mondial, mais tu veux quand même vivre l'événement à fond ! Pourquoi ne pas aller dans une fan zone ou plutôt dans un des Villages rugby qui seront montés dans les différentes villes hôtes ?

A Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Lille, il sera possible de voir les matchs sur écran géant mais aussi de participer à des animations ou encore de faire des activités sportives. Bref, de quoi vibrer rugby dans un seul et même lieu et de partager l'événement avec d'autres supporters toutes nations confondues. L'inconvénient, c'est que tu n'auras pas forcément une place pour t'assoir devant le match. Sans oublier les risques de pluie.

Posé dans ton canapé

Frigo chargé : check. Canapé chaufé : check. Chaussons vissés aux pieds : check. Télécommande sur la droite. Boisson sur la gauche. On est au top.

Chez toi, aucun risque de prendre une rincée ou d'avoir des fourmis dans les fesses après avoir passé deux heures posé sur le sol. Tu peux te caler dans ton canapé préféré en sirotant la boisson de ton choix. Pas besoin d'attendre 30 minutes à la buvette. L'inconvénient, c'est que niveau ambiance et chants de supporters, t'es un peu limité. Et si les gosses dorment, ou les voisins sont trop proches, tu ne pourras pas hurler de joie devant les essais de l'équipe de France. L'avantage, c'est que tu verras bien les actions, les ralentis, et que tu pourras vivre l'événement pleinement.

Au pub du coin

Salut Michel ! Je te mets comme d'hab ?

Le pub, c'est un peu le compromis entre la fan zone et ton salon. Tu as l'ambiance cosy et tes petites habitudes, comme chez toi, mais aussi un grand écran et les réactions des supporters en temps réel. Et si jamais la France croise le chemin de l'Irlande lors des phases finales, tu peux être sûr que l'Irish Pub du coin sera animé.





Le problème, c'est que tu n'es pas certain d'avoir une place à moins d'arriver 3 heures avant. Conseil au comptoir : en buvant la célèbre bière noire coiffée d'une mousse blanche, tu pourras la siroter pendant toute la rencontre, ainsi ne pas faire chauffer la carte bleue, et respecter tes engagements de consommer avec modération. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Au stade bien sûr !

C'est pas demain qu'on aura un autre mondial en France, c'est maintenant où jamais !

C'est sans doute le meilleur endroit pour voir un match de rugby pendant le Mondial. Certes, pas toujours idéal depuis les tribunes pour voir ce qui se passe sur le terrain, mais l'ambiance vous prend aux tripes. Et ce coup-ci c'est en France, autant en profiter. Hymnes, action en direct, écrans avec ralentis, chants de supporters, mauvaise foi et noms d'oiseaux divers et varié à destination des joueurs ou du corps arbitral, ça fait partie du folklore, et c'est (presque) toujours justifié et bienveillant.

Attention à prendre de la marge et à arriver bien avant le coup d'envoi pour t'éviter un sprint entre les différents postes de sécurité et de manquer un essai dès la première minute. Conseil : pense aussi à prendre un poncho pour éviter les chutes éventuelles de pluie... et les pintes des voisins maladroits.

Dans la station spatiale internationale

Allo la terre ? Qui a tapé une chandelle de l'espace ?

C'est sans doute la destination la plus exotique et la moins abordable pour le commun des mortels. À moins d'avoir un pote qui possède un célèbre site de vente en ligne ou bien une marque de voitures électriques, il y a peu de chances pour que tu ailles dans l'espace.

Le gros plus, c'est qu'en étant à côté des satellites, tu ne manqueras aucune action. Pas de risque de perdre la connexion. Côté ambiance et partage, à moins d'une invasion d'extraterrestres fans de rugby, c'est en revanche clairement en dessous des autres options. Mais franchement, ça fait une sacrée histoire à raconter le dimanche après-midi le long de la main courante !