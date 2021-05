Le XV de France sans plusieurs leaders pour la tournée en Australie ?

Le staff du XV de France va devoir composer avec le calendrier et le protocole pour composer son groupe pour la tournée en Australie.

XV de France. Les Bleus joueront en semaine pendant la tournée en AustralieLes Bleus iront défier les Wallabies en juillet, c'est une certitude. Cependant, tous ne seront pas du voyage. En raison du calendrier très serré et du protocole sanitaire imposé par l'Australie, le staff des Bleus va devoir faire des choix. L'Équipe nous apprend que Fabien Galthié et ses adjoints seront réunis le 17 mai pour en discuter. Le sélectionneur va-t-il se passer des finalistes du Top 14 ? C'est une possibilité puisque le match aura lieu le 26 juin. Avant d'espérer pouvoir jouer le troisième test voire le deuxième, ils devront aussi passer par la case quarantaine pendant 14 jours. C'est donc sur un contingent de demi-finalistes que l'encadrement devrait s'appuyer. La fenêtre internationale débute en effet le 20 juin, soit au lendemain des demies.



Une nouvelle négociation de la convention entre la LNR et la FFR est à prévoir pour permettre au staff du XV de France d'emmener plus de joueurs en Australie. Un groupe de 31 semble un peu juste pour faire face au risque de blessure. Il n'est pas impossible que certains joueurs vus et en vue lors de la Coupe d'automne des nations réintègrent le groupe. D'autant plus que Galthié pourrait laisser plusieurs cadres au repos comme Ollivon, Alldritt ou encore Dupont et Fickou selon le journal sportif. Des éléments qui ont enchaîné les matchs depuis la Coupe du monde 2019 au Japon.