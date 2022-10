Embarquez à bord du train de la Coupe du monde 2023 à Toulouse le 31 octobre et le 1er novembre

À l'occasion du France 2023 Rugby Tour, le train de la Coupe du monde sera le 31 octobre et le 1er novembre en Gare de Toulouse Matabiau. N'hésitez pas à embarquer !

La Coupe du monde en France, c'est dans moins d'un an. Mais si comme nous l'impatience vous gagne, sachez que vous pouvez en avoir un avant-goût grâce au France 2023 Rugby Tour. Parti en gare de Lille Flandres le 21 juillet dernier, le train du Mondial sera le 31 octobre et le 1er novembre en Gare de Toulouse Matabiau. La cité haut-garonnaise est l'une des 9 villes-hôtes et accueillera des rencontres du Japon, des Fidji et de la Nouvelle-Zélande. Avant d'assister à ces matchs, les fans d'ovalie et les supporters du XV de France pourront en prendre plein les mirettes grâce au passage du train. Et quoi de mieux que de voir le trophée Webb Ellis, objet de toutes les convoitises, avec ses propres yeux, pour faire grandir l'impatience et vous donner encore plus envie d'assister à l'un des 48 matchs du Mondial. Retrouvez-le en voiture 4, consacrée à l’histoire des Coupes du Monde de rugby de 1987 à 2023. Coupe du monde 2023. Convivialité et esprit ovalie au Village Rugby de Toulouse les 26 et 27 aoûtSi vous souhaitez en apprendre plus sur les équipes qualifiées, c'est en voiture 3 qu'il faudra se rendre. Vous y attendent des anecdotes sportives et culturelles ainsi que des chiffres marquants, mais aussi des maillots et les hymnes des plus grandes nations comme la Nouvelle-Zélande. Premiers adversaires des Bleus à la Coupe du monde, ils seront mis en avant en voiture 1 au même titre que le XV de France avant ce choc tant attendu. Les supporters peuvent notamment y vivre une expérience immersive en réalité virtuelle et un entraînement à la mêlée. France 2023, c'est aussi de nombreux projets à impact positifs comme Rugby au Cœur, Campus 2023, Mêlée des Chœurs, XV de la Gastronomie, etc. Ils sont tous mis en avant en voiture 2.

Et ce n'est pas tout ! Sachez qu'en plus du train, un village rugby sera aussi monté à Toulouse au Capitole. Vous y retrouverez des animations sportives ouvertes à tous. Le tout en présence d’ambassadeurs et de joueurs. Il sera ainsi possible d'améliorer sa précision et ses réflexes avec le mur interactif, de gagner des goodies, de s'affronter lors d’une partie de Penalty Kick ou encore de participer à la confection des médailles pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Il y en aura pour tous les goûts. Sans oublier l'exposition photos qui met à l’honneur tous les rugby, masculin comme féminin, amateur comme professionnel. Sachez que celle-ci sera personnalisée selon la région. Ella valorisera donc les clubs, les joueurs du coin et les figures locales.

Ce qu'il faut savoir :