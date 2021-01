Le Stade Toulousain domine le Classico et prend la tête du Top 14 [VIDÉO]

Dans un classico du dimanche soir, le Stade Toulousain est venu à bout du Stade Français sur le score de 48 à 24.

Les deux équipes avaient alignéEs des équipes plus que compétitives pour ce match du dimanche soir pour la 13e journée de Top 14. Si Romain Ntamack était absent et le sera encore longtemps pour une blessure à la mÄchoire, Toulouse s'est sorti d'un début de match compliqué. Les Parisiens dominaient stratégiquement et dans les impacts.

Au fil de la rencontre, ils se sont écroulés devant les charges et le jeu des hommes d'Ugo Mola. On peut penser que Toulouse est une équipe à réaction, où le jeu s'accélère d'un coup. Mais le résultat final est là et la première place du championnat est acquise, doublant le Stade Rochelais. Les deux ailiers toulousains Matthis Lebel et Yoann Huget se sont surpassés en inscrivant un doublé chacun, bien accompagné par Antoine Dupont et Miquel. En face, il faudra compter sur l'activité de Kremer et Danty pour teniR tête aux derniers champions de France. Ce dernier a inscrit un essai après avoir cassé les plaquages de Guitoune et Ahki. Score final, 48 à 24 pour Toulouse, une première place et un bonus offensif. Un bon dimanche sous la Garonne.