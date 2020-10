Le saviez-vous : en Fédérale, UN seul groupe a pu jouer tous ses matchs

Les championnats professionnels ne sont pas les seuls impactés par la crise du Covid-19. En Fédérale, de nombreux matchs sont reportés.

Je suis allé voir pour vous Suresnes vs Narbonne... en NationaleOn parle beaucoup des reports de matchs en Top 14 et en Pro D2 à cause de la Covid-19. Et pour cause, pas un week-end ne passe sans que le calendrier ne soit chamboulé. Dans les échelons inférieurs, on doit aussi gérer avec les cas de coronavirus dans l'anonymat le plus complet. Aucun championnat n'est épargné ou presque puisqu'en Nationale, on a pu jouer toutes les rencontres la semaine dernière. Cependant, quatre équipes comptent déjà un match en retard après quatre journées : Albi et Bourgoin-Jallieu, Dax et Narbonne. En septembre dernier, des cas avaient été annoncés du côté du Racing club narbonnais. Contraignant ainsi les instances à reporter le match contre Dax. Si on regarde un peu plus bas, le pourcentage de matchs joués le week-end dernier est loin des 100 %.

Coronavirus - Les clubs de Fédérale pas épargnés par la Covid-19 avant la reprise

76% En Fédérale 1, cinq matchs n'ont pas pu avoir lieu la semaine passée sur 21 programmés. La poule 3 a été particulièrement impactée avec trois rencontres remportées sur cinq.

Un pourcentage qui grimpe sensiblement en Fédérale 2 avec 77 % de matchs joués. Dans le groupe 5, seules la moitié des équipes ont pu jouer. Ainsi une équipe comme Castelnaudary ne compte qu'un match au compteur quand Agde a déjà trois succès au compteur en autant de journées. Dans la poule 8, c'est plutôt l'inverse qui se produit. En effet, on note seulement quatre à trois matchs quand la plupart n'ont que deux rencontres dans les jambes. Des différences commencent également à se faire en Fédérale 3 dans certains groupes.



Si 86 % des matchs ont eu lieu le week-end à cet échelon, dans le groupe 8, seulement trois rencontres ont pu se dérouler. On se retrouve donc avec des équipes comme l'USC Alban ou L'Entente de la vallée du Girou XV avec seulement un match joué après trois journées. Quand, Thuir, leader de la poule compte trois victoires. Dans le groupe 11, pas moins de cinq formations sont dans le cas d'Alban. Mais il y a une exception à tout ça : la poule 14, où tous les clubs ont pu jouer tous leurs matchs. C'est l'unique groupe dans ce cas de la Fédérale 2 à la Nationale.