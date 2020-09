Coronavirus - Les clubs de Fédérale pas épargnés par la Covid-19 avant la reprise

Alors que la reprise approche, plusieurs clubs de fédérale recensent des cas de covid-19 au sein de leur effectif.

A l'instar des formations professionnelles, les clubs amateurs ne sont pas épargnés par le coronavirus. En Fédérale 1, l'AS Mâcon vient de révéler via le JSL plusieurs cas de Covid-19 sans officialiser le chiffre exact de contaminés. La rencontre face à Drancy programée le 12 septembre est menacée d'autant plus que Drancy compte également des cas positifs. Même son de cloche pour le RC Auch comme le précise La Dépêche, avec un cas positif au sein de l'effectif senior. L'ensemble du groupe ainsi que le staff doit aller se faire tester.



Cette semaine, Var-matin nous a appris que pas moins de 18 joueurs ont été annoncés positifs au Covid-19 au sein de Fréjus/Saint Raphaël (Fédérale 2). Les joueurs ont vraisemblablement contracté le virus à la suite d’un match amical disputé face à Nîmes. À l’issue du match le club gardois a recensé un cas positif au sein de son effectif et a immédiatement prévenu le club varois qui a isolé et tester ses joueurs pour un résultat que l’on connait. Toujours en Fédérale 2, le rugby club Orléans a annoncé via France Bleu mercredi la suspension des entrainements de l’équipe senior à cause d’un cas positif dans l’entourage de plusieurs éléments de l'effectifs. Les joueurs qui n’ont pas été en contact peuvent reprendre les entrainements sans se faire tester. Pour les autres, tests obligatoires et isolement dans l’attente des résultats. Le premier match de la saison le 12 septembre face contre Bourges est pour le moment maintenu.



A Saint-Médard-en-Jalles, 80 personne sont été mises en quarantaine après un cas, rapporte Sud Ouest. "Les matchs amicaux du club de Fédérale 2 de ce week-end contre Blaye et Barbezieux/Jonzac sont annulés" tout comme les entraînements de la semaine. On part du côté d'Argelès-sur-Mer maintenant où trois joueurs ont été testés positifs dont deux qui ont participé au match de rentrée, explique L'Indépendant. Les dirigeants du club ont suspendus les entrainements et annulé le stage de ce week-end. Un échelon en-dessous, le Rugby Club Amiénois, un joueur est positif indique France Bleu. Cet été, Albi, La Seyne-sur-Mer et Hyères-Carqueiranne-La Crau avaient été impactés avec notamment 20 cas au CS Vienne. Alors que pour les pros le protocole sanitaire autorise trois cas positifs avant le report d’un match. À une semaine de la reprise des championnats de Fédérale, le flou persiste encore chez les amateurs.