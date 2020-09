Je suis allé voir pour vous Suresnes vs Narbonne... en Nationale

Si le nouveau championnat de Nationale a repris dans l'anonymat le plus complet, les supporters des clubs participants sont plus que réjouis de voir de belles affiches comme celles de ce week-end.

"Tu as de la chance toi, tu vas pouvoir aller voir la demi-finale Racing 92 vs Saracens !" En théorie, oui. Mais pourquoi m'enfermer dans un gymnase avec 1 000 personnes, sonnant encore plus creux qu'un samedi matin au club de handball de Rieux-Volvestre, dans le sud de Toulouse ? J'ai décidé d'aller voir ce que la Nationale proposait avec un match Suresnes vs Narbonne : les verts contre les oranges, les Franciliens contre les Méditerranéens. Une belle après-midi avec un match haut en couleur.

Si vous ne connaissez pas le club de Suresnes, il n'y a aucun rapport avec la baguette d'Harry Potter ou le sirop indiqué pour les problèmes de surpoids. Du poids, pourtant, il y en avait du côté des verts et noirs. Depuis 1973, les Suresnois s'appliquent dans la formation, même s'il est facile aujourd'hui de dire qu'un club évoluant à haut niveau ne forme plus. D'entrée, les enfants sur le bord du terrain avec un maillot ou un t-shirt étaient nombreux et donnaient de la voix. Les premiers supporters de l'équipe fanion se trouvent souvent dans nos catégories de jeunes, on l'oublie très facilement.