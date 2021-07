Le programme TV des matchs de l'été à suivre sur les chaînes de Canal +

Canal + a dévoilé son programme rugby de l'été avec le XV de France, le Pays de Galles mais aussi la tournée des Lions britanniques et irlandais.

Ce mercredi, le XV de France a joué et perdu son premier match estival face à l'Australie du côté de Brisbane. Les Bleus auront l'occasion de prendre leur revanche dès le 13 juillet lors du deuxième test. Un match à suivre à 12h sur Canal + mardi prochain avant un troisième et dernier test quelques jours plus tard. Les Bleus ne seront pas les seuls sur le pont cet été puisque le Pays de Galles affrontent les Pumas. À suivre également sur les chaînes de Canal, la tournée tant attendue entre les Lions britanniques et irlandais et les Springboks.

Crédit photo : Facebook Canal Rugby Club