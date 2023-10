Les 5 seuls et vrais clichés de potes qui sont TOUJOURS présents en troisième mi-temps

Pour ce Mondial, le Kiosque à Pizzas vous présente dans son Guide du Supporter, les 5 profils qu'on a TOUJOURS avec soi en 3e mi-temps.

Le DJ

Allez le gars, venez chanter plutôt que parler philosophie rugbystico-métaphysique !

Nous en connaissons tous un, le genre de pote qui passe plus de temps derrière les platines ou sur son téléphone à côté de l'enceinte du club house, que derrière le bar ! Avec lui, hors de question de s'ennuyer, aussitôt la chanson lancée, il s'assure que tout le monde suive, et rappelle à l'ordre les mauvais élèves du fond en train de parler philosophie. Tout y passera : années 80, chansons paillardes, chants basques et rap pour les plus jeunes générations.

Animant un savant mélange entre karaoké et soirée dansante, ce genre de pote est indispensable pour vos meilleures troisièmes mi-temps. Sur du "Freed from Desire" ou encore "les Lacs du Connemara", il arrivera à rassembler toutes les générations le temps d'une tube connu du tous.

Le danseur fou

Il a fait plus de bornes sur la piste que sur le terrain !

Avec le DJ, vient son binôme le danseur fou. Bien souvent, ces deux inséparables arrivent ensemble et échangent tout au long de la soirée. Pas de danse, mimes, olas ou encore paquitos, tous les classiques y passent. Il maitrise les derniers "moves" à la mode, et se vante un peu trop de pouvoir faire la vague. A date d'ailleurs, sa meilleure prestation ressemble à un saumon hors de l'eau qui peine à décoler du sol, mais il fait rire la compagnie et se moque des regards inquiets pour l'état de sa chemise, et c'est pour ça qu'on l'aime. À l'instar d'un chauffeur de salle, c'est lui relancera la soirée quand on s'y attendra le moins. Soyons honnêtes, le danseur de la bande fera sûrement plus de bornes sur la piste que sur le terrain, mais ça, on ne lui dira jamais !

L'amoureux

Désolé les gars, je vais pas mentir mais en fait j'ai oublié d'éteindre l'arrosage et en plus comme mon oncle n'a pas pu passer, j'ai la lessive à étendre, et comme il doit pleuvoir je vais fermer les vélux aussi, mais promis je reviens d'ici une heure ou deux grrrrraaaaaand max !

C'est obligé ! Certains d'entre vous vont sûrement se reconnaître, mais il faut dire les choses, il y a toujours ce pote qui ne reste pas longtemps pour rejoindre madame, et vice-versa. Il ou elle restera certainement pour le match, mais après... disparition !Le plus discètement possible lorsque c'est jouable. Et bien souvent, il ou elle trouvera une excuse en carton, mais personne n'est dupe !

Parfois, le principal intéressé ramène son âme-sœur durant la troisième mi-temps, et là, c'est le graal : une soirée en duo ! Ils ne se lâchent pas d'une semelle, dansent et chantent ensemble, comme si personne n'existait autour. Vient le moment du remake de la Belle et le Clochard avec une part de pizza en guise de spaghetti, et voilà que le pote DJ lance les violons, et le danseur fou se met à tourner autour d'eux en mimant un orchestre symphonique, et lançant des "chabada bada" parfaitement enveloppés d'une voix à la fois douce et suave.

Chabada bada, chabada bada

L'amoureux c'est la caution romantique de votre 3e mi-temps, la mozzarella de votre tomate, l'origan dans le filet d'huile d'olive, ne sous-estimez pas son importance dans la recette d'un après-match réussi !

Le glouton

Oh non ! Qui a mangé ma 4 fromages ??!!!

Ne laissez rien traîner, voici ce pote qui passe sa soirée à grignoter ! Véritable poubelle de table, il ne fera pas de gâchis et finira toutes les assiettes. Il faut dire qu'après l'effort, le réconfort évidemment. Qui oserait dire le contraire ? En principe, ce pote-là ne joue pas derrière et n'a qu'un seul chiffre dans le dos...

Ce qu'il préfère ? La pizza, devant le match télévisé au club house. Il finira les croûtes des coéquipiers en criant au gaspillage, Ce pote reste un atout indispensable pour vos troisièmes mi-temps réussies, il veillera toujours à ce qu'il y ait de quoi se restaurer pour tout le monde, et en quantité s'il vous plait.

Le chef d'orchestre

On fait quoi ? On va où ? Qui vient ? T'inquiète paupiette, je gère.

Il faut bien quelqu'un qui pense à tout dans une bande de supporters. Ce genre de pote est un pro de l'organisation, et il ne laissera rien au hasard.

Une caisse commune pour la soirée ? Il l'organise et fait le tour des copains.

Commandes de bières ? C'est par lui qu'il faut passer !

On va dans quel bar ? C'est à lui qu'il faut demander !

On va dans quel bar ? C'est à lui qu'il faut demander !

On mange où d'ailleurs ?

Côté sécurité ? Vous pouvez compter sur lui aussi ! "Dimitri, n'oublie pas que tu es allergique aux fruits de mer !"

C'est la "nounou" du groupe. Ce pote-là sera sûrement le "Sam" de la bande, et sa présence reste primordiale pour les bien-heureux qui arrivent les mains dans les poches et se font ramener chez eux en fin de soirée !

