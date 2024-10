L’avenir du rugby mondial se joue le 14 novembre, un scrutin à haut suspense pour l’avenir de l'ovalie

Le Conseil de World Rugby vote bientôt pour élire son président. En lice, Benazzi, Rinaldo et Robinson : trois candidats pour trois visions du rugby. Qui remportera le soutien nécessaire ?

Le 14 novembre prochain, World Rugby tiendra un vote crucial à Dublin pour désigner son nouveau président. En lice pour ce rôle déterminant, trois figures de l'ovalie internationale : Abdelatif Benazzi, Andrea Rinaldo et Brett Robinson. Un trio aux profils variés, mais avec une ambition commune : redessiner l'avenir du rugby mondial.

Le Français Abdelatif Benazzi, porté par la FFR et soutenu par l'Afrique du Sud, fait figure de favori pour certains. Avec son expérience de joueur international et ses engagements en dehors du terrain, il incarne une vision de rapprochement entre les cultures rugby. Ses soutiens espèrent un leadership plus inclusif et diversifié au sein de l’instance.

Benazzi face à la concurrence

De l’autre côté, l’Italien Andrea Rinaldo, appuyé par l’Irlande, porte, aux yeux des observateurs, une approche scientifique et organisationnelle. En tant qu’académicien reconnu et passionné de rugby, il souhaite faire évoluer la gouvernance de World Rugby pour mieux répondre aux défis modernes.

Enfin, l'Australien Brett Robinson, candidat soutenu par l'Angleterre, explique que son "objectif serait d’incarner les valeurs du rugby pour inspirer un leadership fort, transparent et inclusif, afin que notre sport puisse atteindre son potentiel sur la scène sportive mondiale."

Comment sera désigné le président de World Rugby ?

La procédure est claire : chaque représentant au Conseil disposera d’un vote à bulletin secret. Une majorité simple est nécessaire pour élire le président. En cas d'égalité, le candidat le moins bien placé est éliminé, et un nouveau vote est lancé. Les négociations seront décisives pour éviter de multiples scrutins.

En parallèle de cette élection présidentielle, 13 candidats se disputeront les six sièges du bureau exécutif de World Rugby. Une compétition serrée où, cependant, aucun Français ne figure, ce qui soulève quelques questions pour la représentation tricolore.

L’issue de ce scrutin s’annonce passionnante. Ce nouveau président aura la lourde tâche de guider le rugby mondial dans une ère d’enjeux multiples et de bouleversements. Une élection à suivre de près.