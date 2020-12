L'Angleterre avec son armada pour accueillir les Bleus à Twickenham

Le XV de la Rose a sorti la meilleure équipe possible pour affronter la France, dimanche à Londres.

Alors que le staff des Bleus doit faire face à un véritable casse-tête pour composer l'équipe la plus compétitive possible depuis le retour des cadres dans leur club, Eddie Jones, lui, ne se pose pas toutes ces questions. Pour la finale de l'Autumn Nations Cup et dans un contexte quelque peu tendu entre les deux équipes, le sélectionneur anglais a décidé d'aligner la meilleure formation possible. Ainsi, le XV de départ qui a battu le Pays de Galles la semaine dernière est presque entièrement reconduit et Maro Itoje, Sam Underhill ou Owen Farrell seront donc bien là. Billy Vunipola, titulaire en numéro 8, fêtera lui sa 50ème sélection.

A souligner également la nouvelle titularisation de George Ford, de retour la semaine passée après plusieurs semaines de blessure, qui fait donc décaler son capitaine Farrell au centre avec Slade, tandis qu'Anthony Watson fait son retour sur l'aile droite. Enfin, notez sur le banc les présences de Cowan-Dickie, Genge et Earl, qui pourraient amener une puissance dangereuse en fin de partie. Ça va cruncher !