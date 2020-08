L'Afrique du Sud pour le 8 Nations, le XV de France à Geoffroy-Guichard ?

Dans les colonnes du Progrès, Bernard Laporte a expliqué que le XV de France pourrait jouer à Saint-Etienne cet automne.

Les semaines passent, et personne ne sait vraiment à quoi ressemblera le calendrier international, cet automne. Le Tournoi des 8 Nations aura-t-il lieu ? Si oui, sous quelle forme ? Avec quels joueurs ? Pour le moment, une seule certitude : le Japon, pressenti pour intégrer cette nouvelle compétition, n'y participera pas. Si la présence des Fidji semble acquise, il convient de trouver une huitième et dernière nation pour rejoindre les joueurs du Pacifique et les équipes du traditionnel Tournoi des 6 Nations.

Le Japon ne participera pas au Tournoi des 8 Nations cet automneL'heure de la Géorgie, enfin ? Pas sûr... Si la candidature des Lelos est crédible, on se dirigerait plutôt vers la présence de... l'Afrique du Sud. Depuis des mois, l'arrivée des Springboks est annoncée, en vue d'un nouveau format pour le 6 Nations. La crise du Coronavirus pourrait précipiter les choses... Dans les colonnes du Progrès, Bernard Laporte a confirmé l'information :

Les Japonais ne viendront pas en Europe. On cherche une nation pour les remplacer. Nous sommes en discussions avancées avec l’Afrique du Sud. Ce serait génial de pouvoir se confronter aux Springboks, champions du monde en titre, mais ce n’est pas encore fait. - via Le Progrès

Alors, les Boks fouleront-ils la pelouse du Stade de France ? Pour le moment, impossible de savoir si les Bleus "accueilleront" les coéquipiers de Cheslin Kolbe. Et impossible de savoir si tous les matchs auront lieu à Saint-Denis. Le président de la FFR a d'ailleurs révélé qu'une des rencontres pourrait avoir lieu au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne.