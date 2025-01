La tête au Top 14, le RCT va-t-il devoir dire au revoir à sa 1ère place en Champions Cup ?

Amputé de plusieurs cadres blessés et face à un calendrier chargé, le RCT va devoir faire tourner face à Sale. Et pourrait laisser sa 1ère place de poule à Glasgow.

D’abord, un constat : fort de 3 victoires (dont 1 bonifiée par aux Harlequins) en Champions Cup, le RCT est d’ores et déjà qualifié pour les phases finales européennes. Une bonne chose, avant de se déplacer à Sale ce week-end.

Le truc, c’est que Toulon est aussi dans le coup en Top 14, lui qui pointe actuellement à la 3ème place du "meilleur championnat du monde". Et qu’avant la trêve de 2 semaines qui profitera à tout le monde au début du Tournoi des 6 Nations, le club varois recevra La Rochelle à Mayol. Date évidemment cochée dans le calendrier par Pierre Mignoni.

Alors, au moment d’aller dans la banlieue de Manchester pour défier une équipe de Sale, le RCT devra-t-il reposer ses forces vives ? Quand on sait l’épidémie de blessures qui diminue le groupe varois ces dernières semaines, il se peut.

Car après avoir perdu Charles Ollivon, Baubigny, Tuicuvu et Fainga’anuku après la victoire face au Racing 92, le RCT a vu Kyle Sinckler se casser l’avant-bras la semaine passée face aux Harlequins. Rien que ça.

Ainsi, alors que Beka Gigashvili est toujours aux soins, l’équipe qui ira à Sale sera probablement remaniée pour éviter d’user à souhait des garçons déjà très utilisés. Ainsi, le Midi Olympique informe que les très en forme Baptiste Serin, David Ribbans et Dany Priso seront sur le banc, dimanche. Et pourraient rentrer plus ou moins tôt dans la partie, en fonction du déroulé du match.

Alors que J-B Gros, lui, sera titulaire d’emblée, après sa blessure avec le XV de France en novembre dernier, ou que Rayan Rebbadj, très peu utilisé jusqu’ici, sera titulaire à l’arrière pour la première fois de sa carrière, puisque Domon est mis au repos et que Jaminet n’a pas encore terminé sa suspension.

Suffisant pour aller l’emporter en Angleterre ? Cela paraît peu probable. Mais les jeunes toulonnais voudront se montrer, face à une équipe de Sale pas franchement impressionnant cette saison, malgré un pack fort dense.

En ce sens, montrer un beau visage (et ramener 1 point qui pourrait être décisif pour garder la 1ère place sur Glasgow ?) et assurer la victoire le week-end suivant face à La Rochelle serait très certainement un contrat rempli pour les Toulonnais. Avant une trêve bien méritée, pour une équipe qui reste sur 8 victoires lors de ses 9 derniers matchs.