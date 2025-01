6 Nations 2025. Le retour en grâce de Toulon ? De Palisson à Dréan, une présence inédite avec le XV de France

Fabien Galthié a dévoilé sa liste pour le 6 Nations : avec 7 Toulonnais sélectionnés, le RCT marque les esprits. Un chiffre inédit depuis des années qui fait rêver les supporters.

On connait depuis mercredi les noms des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2025. Si le Stade Toulousain est largement (logiquement) représenté devant l'UBB, on retrouve aussi un gros contingent de Toulon.

Toulon récompensé

Pas moins de sept joueurs du RCT ont été appelés par le sélectionneur : du 3e ligne Abadie en passant par les piliers Gros et Priso, le deuxième ligne Matthias Halagahu, sans oublier Frisch, Villière et le petit nouveau Gaël Dréan.

Bien sûr, tout le monde n'aura pas sa chance durant la compétition. Mais c'est une juste récompense pour les joueurs, mais aussi pour le club. Lequel truste la troisième du Top 14 et enchaîne les gros matchs en Champions Cup.

Le retour de Toulon au sommet ? L'avenir le dira. Une chose est sûre, on n'avait pas vu pareille présence toulonnaise chez les Bleus depuis plusieurs années. C'est peut-être même un record. En cherchant dans les archives, on a trouvé trace d'un groupe tricolore avec six joueurs du RCT. C'était en 2015 avant un match du Tournoi face à l'Italie. A l'époque, le sélectionneur Saint-André avait appelé Guirado, Suta, Taofifenua, Tillous-Borde, Bastareaud et Mermoz.

Des appelés, peu d'élus

Quelques mois plus tard, cinq prépareront la Coupe du monde en Angleterre, puis seulement quatre pour le Mondial au Japon... et trois pour France 2023. Notez qu'Alexis Palisson était le seul représentant du RCT en 2011 en Nouvelle-Zélande.

Au fil des années, des performances et des transferts, Toulon a glissé des joueurs chez les Bleus. En 2018, Hugo Bonneval ou encore François Trinh-Duc étaient dans le groupe à l'instar d'Anthony Belleau. Louis Carbonel s'est aussi invité à Marcoussis, comme lors du 6 Nations 2021, et plus récemment Baptiste Serin et Charles Ollivon.

On peut d'ailleurs imaginer que sans le forfait de ce dernier, Toulon aurait peut-être glissé un 8e joueur dans la liste. Mais il est également possible que son absence ait profité à l'un de ses coéquipiers. Quant à Serin, il fait face à une énorme concurrence à son poste et doit sans doute se résoudre à faire une croix sur le XV de France en vue du Mondial 2027 malgré ses excellentes performances.