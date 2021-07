La surprise Wiese en 8, Farrell toujours sur le banc : les COMPOS de Springoks - Lions sont là !

Samedi aura lieu de 2ème affrontement de la série de Tests entre l'Afrique du Sud et les Lions Britanniques. Voici les compositions !

Samedi c'est... le week-end. Ce samedi c'est aussi... le jour où l'équipe de France de basket affrontera l'Iran dans le cadre des JO. Mais ce samedi, c'est surtout le 2ème round de la série de Tests entre les champions du monde sud-africains et les Lions Britanniques et Irlandais. Autrement dit le seul rugby capable de nous faire vibrer durant cette fin juillet, quoi ! Vous le savez le premier Test a été remporté par les Lions 17 à 22, leur banc ayant fait la différence en deuxième mi-temps. Pour autant, cela n'a pas empêché Warren Gatland de faire quelques ajustements à sa composition. Par rapport à samedi dernier, Mako Vunipola rentre à gauche de la mêlée à la place de Sutherland, Conor Murray retrouve sa place de titulaire aux dépens d'Ali Price et Chris Harris chippe le numéro 13 à Elliott Daly pour s'assurer un peu plus de solidité défensive. Le reste est inchangé, même si l'on peut noter que Taulupe Faletau fait son apparition sur le banc, ce qui entraîne la sortie du groupe d'Hamish Watson. Ce n'est pas la fête des Écossais.

Lions Britanniques 1 Vunipola 2 Cowan-Dickie 3 Furlong 4 Itoje 5 A.W.Jones 6 Lawes 8 Conan 7 Curry 9 Murray 10 Biggar 11 Van Der Merwe 12 Henshaw 13 Harris 14 Watson 15 Hogg 16 Owens 17 Sutherland 18 Sinckler 19 Beirne



20 Faletau 21 Price 22 Farrell 23 Daly

En face, Jacques Nienaber doit trouver des solutions après la défaite inaugurale. Le néo-sélectionneur a d'ailleurs dû trouver que son équipe manquait de puissance en l'absence de Vermeulen puisque Kwagga Smith est remplacé par le très gros puncheur Jasper Wiese de Leicester , en numéro 8. Quand aux deux piliers titulaires la semaine passée, ils sont également interchangés par Kitshoff et Malherbe. Enfin, le banc passe en 6-2 alors qu'aucun changement n'est effectué derrière.

Springboks 1 Kitshoff 2 Mbonambi 3 Malherbe 4 Etzebeth 5 Mostert 6 Kolisi 8 Wiese 7 Du Toit 9 De Klerk 10 Pollard 11 Mapimpi 12 De Allende 13 Am 14 Kolbe 15 Le Roux 16 Marx 17 Nyakane 18 Koch 19 De Jager



20 Van Staden 21 Smith 22 H.Jantjies 23 Willemse