La saison de Pro D2 à peine terminée, Provence prépare très sérieusement l'avenir

Alors qu’Oyonnax vient d’être sacré champion de Pro D2, le club de Provence Rugby a commencé son recrutement. Pour le moment, ça envoie du lourd.

8e cette saison au classement, il ne manque quasiment rien à Provence Rugby pour qu’il participe aux phases finales de Pro D2. Et ils comptent bien conjurer le sort la saison prochaine en recrutant des jeunes joueurs, mais aussi des très expérimentés.

Provence Rugby va-t-il aligner le staff le plus impressionnant de pro D2 l'an prochain ?



Tout d’abord, le pilier international gallois Tomas Francis quitte Exeter et portera le maillot d’Aix-en-Provence la saison prochaine. À 31 ans et comptant 68 sélections, il viendra apporter toute l’expérience, peut-être, manquante en première ligne pour figurer dans ce Top 6 et même devenir un cador de Pro D2. Toujours en première ligne, les hommes de Mauricio Reggiardo se verront renforcer aussi par l’apport du pilier droit Quentin Samaran. Passé par Béziers, il arrive en provenance de Biarritz. Le joueur de 25 ans a disputé 16 matchs de Top 14, 1 de Challenge Cup avec Biarritz, mais aussi 73 de Pro D2 avec le BOPB et l’ASBH.

Pour ce qui est de sa deuxième ligne, Provence a réussi à recruter le jeune joueur de Castres Théo Hannoyer mais aussi le Colombien de Brive, Andres Zafra. Ce dernier a pris part à 80 matchs de Top 14 avec le CAB et Agen et 14 rencontres de Challenge Cup. Il sait donc ce qu’est le haut niveau, lui qui est âgé de 27 ans. De son côté, le joueur du CO a certes moins d’expérience en Top 14. Avec Dax, mais aussi Valence-Romans, il a disputé trois saisons dans l’antichambre de l’élite. Mais ses 10 matchs en Champions Cup et ses 10 matchs de Top 14 peuvent l’aider à mettre ce qu’il a acquis ces dernières années au service du club.

Pour renforcer ses lignes arrières, Provence Rugby a fait des bonnes affaires en Top 14. En quête de temps de jeu, le demi de mêlée, Arthur Coville va poser ses valises du côté d’Aix. Le champion du monde 2018 avec les U20 compte 115 matchs dans l’élite du rugby français. Il sera accompagné de l’Australien Sione Tui qui ne s’est jamais réellement imposé au Stade Français. L’ailier-arrière passé par Carcassonne retourne donc en Pro D2 pour exposer son talent.

Toulon va aussi voir deux de ses joueurs parcourir les 60 kilomètres qui séparent les deux villes. À 26 ans, l’arrière polyvalent Thomas Salles compte bien se relancer en Pro D2. En deux saisons, il n’a disputé que 27 rencontres toutes compétitions confondues avec le RCT. Par contre, il connaît très bien la Pro D2 puisqu’il a porté pendant 5 saisons le maillot d’Aurillac avec lequel il aura joué 95 matchs. Le joueur de 26 ans viendra à Provence avec Atila Septar. L’international roumain a été vu à 41 reprises sur les pelouses du Top avec Brive, Pau et Toulon. Le joueur de 26 ans n’a jamais réussi à trop s’imposer dans ses précédents clubs.

Provence-Rugby prépare très bien la prochaine saison. Un mix entre l'expérience des anciens et la fougue de la jeunesse est en train de se créer. Est-ce que ce sera suffisant ? Réponse la saison prochaine du côté d’Aix-en-Provence.