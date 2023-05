Provence Rugby va-t-il aligner le staff le plus impressionnant de pro D2 l'an prochain ?

L’arrivée de Julien Dupuy comme entraineur des trois-quarts vient parfaire le staff déjà très complet de Provence Rugby.

Avec un tel staff, Provence rugby a pour objectif d’accrocher les premières phases finales de Pro D2 de son histoire. C’est en tout cas ce qu’on peut lire dans le communiqué de presse officialisant la venue de Julien Dupuy comme entraîneur des trois-quarts : “objectif de décrocher une première phase finale de Pro D2”. Un but qui semble à la hauteur de l’armada de spécialistes que vient compléter Julien Dupuy en lieu et place de Stéphane Glas “avec qui la collaboration prend fin d’un commun accord”, selon Provence Rugby.

L’ancien demi de mêlée international (huit sélections), va apporter tout son vécu de joueur de haut niveau. Son palmarès conséquent témoigne de l’expérience acquise : trois Boucliers de Brennus (2005, 2006, 2015), un championnat d’Angleterre (2009) et un Challenge Européen (2017). Julien Dupuy a fait ses armes en tant qu’entraîneur au Stade Français. D’abord comme responsable des arrières, il est ensuite en charge des skills. En 2020, il rejoint le staff de l’équipe de France U20 développement. C’est finalement du côté de la Rade qu’il trouve enfin de la stabilité. Dès mars 2020, Julien Dupuy évolue au sein de l'encadrement du RCT. Son glorieux passé de joueur associé à son jeune regard de coach et ses premières expériences en Top 14 seront de vrais atouts pour Provence Rugby.

Durant sa pige au Stade Français, il a eu sous ses ordres un certain Arthur Coville, qui rejoindra également Provence Rugby en fin de saison. Il y a surement un lien entre ces deux arrivés.

Un staff déjà rodé

Le manager en chef de Provence Rugby, Mauricio Reggiardo, déborde d’expérience. Il a commencé à coacher en 2005 du côté de Mazamet puis a connu de nombreux postes : Castres (avants), sélection argentine (avants), Castres (avants), Albi, Agen, puis à nouveau le CO pour enfin débarquer à Provence Rugby en mars 2021. Il termine la saison 2020/21 à la 13ᵉ place de Pro D2. La saison suivante, il échoue à seulement deux points de la 6ᵉ place, synonyme de phases finales. La meilleure performance de l’histoire du club. Cette année, Provence Rugby termine huitième de la saison régulière.

Le technicien argentin peut compter sur Jacques Delmas pour l’accompagner. Le natif de Montpellier est également un coach chevronné : celui qui a aujourd’hui 66 ans, entame sa carrière d’entraîneur à Narbonne alors qu’il n’a que 28 ans. Après trois ans passés dans son club de cœur, il enchaîne les postes. Le plus marquant d’entre eux : entraîneur des avants du RCT entre 2013 et 2016. Encore aujourd’hui, cette période remplit d’étoiles les yeux des supporters toulonnais. S'il arrive juste après le sacre européen de 2013, Jacques Delmas fait partie du staff champion d’Europe en 2014 et 2015. Il a rejoint l'encadrement de Reggiardo cette saison et a récemment prolongé son aventure d’une année supplémentaire.

Enfin, en arrivant à Provence Rugby, Mauricio Reggiardo a retrouvé un visage connu, celui de Rémy Ladauge. L’entraîneur de la défense avait déjà officié au même poste sous les ordres de l’Argentin du côté d’Albi lors de la saison 2015/16.